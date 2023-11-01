Онколог и хирург Иван Карасёв подчёркивает важность проведения регулярного самообследования лимфоузлов. Он объясняет, что проблемы с лимфатической системой могут серьёзно повлиять на организм и вызвать рак.
Врач сообщил в своём Telegram-канале, что следует обращать внимание на такие изменения, как возникновение отёчности на шее, в подмышечных областях и над ключицей. Эти симптомы могут являться первыми признаками лимфомы.
Игнорирование новообразований обычно приводит к их увеличению в размерах, а также к появлению новых уплотнений на коже. Важно отметить, что человек внешне может не ощущать никаких болевых симптомов.
Лимфомы могут вызвать отёки, боли в животе, тошноту и рвоту, особенно когда новообразования разрастаются в брюшной полости.
Следует отметить, что развитие опухолевого процесса может быть спровоцировано инфекционными заболеваниями, такими как мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейн-Барра и цитомегаловирус. Злокачественные опухоли кроветворной и лимфоидной систем успешно поддаются лечению в 90% случаев, особенно если болезнь выявлена на ранних стадиях.
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