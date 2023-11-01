Онколог рассказал, что перемены во внешности могут говорить о начале рака

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог и хирург Иван Карасёв подчёркивает важность проведения регулярного самообследования лимфоузлов. Он объясняет, что проблемы с лимфатической системой могут серьёзно повлиять на организм и вызвать рак.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Врач сообщил в своём Telegram-канале, что следует обращать внимание на такие изменения, как возникновение отёчности на шее, в подмышечных областях и над ключицей. Эти симптомы могут являться первыми признаками лимфомы.

Игнорирование новообразований обычно приводит к их увеличению в размерах, а также к появлению новых уплотнений на коже. Важно отметить, что человек внешне может не ощущать никаких болевых симптомов.

Лимфомы могут вызвать отёки, боли в животе, тошноту и рвоту, особенно когда новообразования разрастаются в брюшной полости.

Следует отметить, что развитие опухолевого процесса может быть спровоцировано инфекционными заболеваниями, такими как мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейн-Барра и цитомегаловирус. Злокачественные опухоли кроветворной и лимфоидной систем успешно поддаются лечению в 90% случаев, особенно если болезнь выявлена на ранних стадиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Профилактика рака