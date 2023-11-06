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Врач Павлова не считает яблоки полезным перекусом

1:10
Здоровье

Яблоки едва ли можно назвать полезным перекусом. Такое мнение высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Врач Павлова не считает яблоки полезным перекусом
Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

"Яблоки, как и любые другие фрукты, нужно употреблять только в качестве десерта. То есть после приема пищи. В этом есть и стоматологическая правда: твердые фрукты помогают очищать зубы", — написала Павлова в своём блоге.

Эндокринолог убеждена, что у перекуса фруктами больше минусов, чем плюсов.

По мнению Павловой, в состав "правильного" перекуса непременно должен входить белок, из которого могут синтезироваться и углеводы, и белки.

"А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу (ну и пищевые волокна). Так что в перерыве от работы можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко", — добавила Павлова.

Врач напомнила, что сладкое, ко всему прочему, является сильным раздражителем центра голода. А это означает, что к фруктам следует добавить и другие продукты, чтобы к следующему приёму пищи не проголодаться сверх меры и не съесть слишком много.

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Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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