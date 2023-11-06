Врач Павлова: шесть продуктов помогают в борьбе с запорами

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячая работа, недостаток воды, перекусы на ходу и употребление рафинированных продуктов с низким содержанием клетчатки могут вызвать нарушения в работе кишечника, что приводит к появлению запоров и ухудшению иммунитета. Врач-эндокринолог Зухра Павлова из МГУ предложила ряд продуктов, которые могут положительно влиять на перистальтику кишечника и дала рекомендации по их употреблению.

Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Псиллиум, или шелуха семян подорожника

Они представляет собой клетчатку, которая помогает бороться с запорами. Рекомендуется употреблять псиллиум с достаточным количеством воды.

2. Чернослив и сливовый сок

Сливовый сок (всего 54 мл/день) способствует более мягкой консистенции стула.

3. Ржаной хлеб

Этот продукт может увеличить частоту стула, но он также вызывает метеоризм.

4. Минеральная вода (0,5 — 1 л/день)

Напиток, содержащий магний, магния также улучшает перистальтику.

5. Инжир

300 г инжирной пасты в день помогает размягчить стул, но фрукт является калорийным продуктом.

6. Киви

Фрукт считается одним из лучших продуктов для борьбы с запорами, так как он богат растворимыми и нерастворимыми волокнами, содержит фермент актинидин, который ускоряет опорожнение желудка и перистальтику кишечника, а также обладает другими положительными свойствами.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется чередовать эти продукты, так как организм может привыкнуть к одному и тому же продукту. Важно также учитывать индивидуальные особенности и непереносимость продуктов, так как, например, киви и псиллиум могут вызвать аллергические реакции.

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