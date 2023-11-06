Сидячая работа, недостаток воды, перекусы на ходу и употребление рафинированных продуктов с низким содержанием клетчатки могут вызвать нарушения в работе кишечника, что приводит к появлению запоров и ухудшению иммунитета. Врач-эндокринолог Зухра Павлова из МГУ предложила ряд продуктов, которые могут положительно влиять на перистальтику кишечника и дала рекомендации по их употреблению.
1. Псиллиум, или шелуха семян подорожника
Они представляет собой клетчатку, которая помогает бороться с запорами. Рекомендуется употреблять псиллиум с достаточным количеством воды.
2. Чернослив и сливовый сок
Сливовый сок (всего 54 мл/день) способствует более мягкой консистенции стула.
3. Ржаной хлеб
Этот продукт может увеличить частоту стула, но он также вызывает метеоризм.
4. Минеральная вода (0,5 — 1 л/день)
Напиток, содержащий магний, магния также улучшает перистальтику.
5. Инжир
300 г инжирной пасты в день помогает размягчить стул, но фрукт является калорийным продуктом.
6. Киви
Фрукт считается одним из лучших продуктов для борьбы с запорами, так как он богат растворимыми и нерастворимыми волокнами, содержит фермент актинидин, который ускоряет опорожнение желудка и перистальтику кишечника, а также обладает другими положительными свойствами.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется чередовать эти продукты, так как организм может привыкнуть к одному и тому же продукту. Важно также учитывать индивидуальные особенности и непереносимость продуктов, так как, например, киви и псиллиум могут вызвать аллергические реакции.
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