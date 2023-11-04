Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов разъяснил реальное воздействие употребления острых блюд на функционирование кишечника. Они могут оказать положительное воздействие на работу кишечника благодаря наличию в них капсаицина. Этот элемент способствует улучшению перистальтики кишечника, что, в свою очередь, стимулирует процесс пищеварения. Кроме того, эти продукты обогащены клетчаткой и помогает при запорах. В этом приём острых блюд часто может помочь. Тем не менее важно отметить, что, устранив симптом, необходимо всё равно выяснить, что послужило причиной этой проблемы, подчеркнул специалист.
Важно отметить, что можно получить и обратный эффект. В связи с этми не рекомендуется употребление острого перца в больших объёмах, как это делают азиаты с детства.
"Перец стимулирует моторику кишечника. Это означает, что пища проходит через наш желудочно-кишечный тракт намного быстрее. Но вот небольшой нюанс: из-за этого у нас может возникнуть диарея", — уточнил Вялов.
Иногда организм сам посылает "сигнал" о том, что с острым перцем конкретному человеку лучше не экспериментировать. Важно ограничить перец в блюдах при дискомфорте или боли после его употребления.
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