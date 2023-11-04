Врач назвал перец продуктом, который заставит кишечник работать

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов разъяснил реальное воздействие употребления острых блюд на функционирование кишечника. Они могут оказать положительное воздействие на работу кишечника благодаря наличию в них капсаицина. Этот элемент способствует улучшению перистальтики кишечника, что, в свою очередь, стимулирует процесс пищеварения. Кроме того, эти продукты обогащены клетчаткой и помогает при запорах. В этом приём острых блюд часто может помочь. Тем не менее важно отметить, что, устранив симптом, необходимо всё равно выяснить, что послужило причиной этой проблемы, подчеркнул специалист.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Важно отметить, что можно получить и обратный эффект. В связи с этми не рекомендуется употребление острого перца в больших объёмах, как это делают азиаты с детства.

"Перец стимулирует моторику кишечника. Это означает, что пища проходит через наш желудочно-кишечный тракт намного быстрее. Но вот небольшой нюанс: из-за этого у нас может возникнуть диарея", — уточнил Вялов.

Иногда организм сам посылает "сигнал" о том, что с острым перцем конкретному человеку лучше не экспериментировать. Важно ограничить перец в блюдах при дискомфорте или боли после его употребления.

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