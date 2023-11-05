MCP: потребление соли может привести к диабету второго типа

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию ученых из Тулейнского университета, соль признана фактором риска развития диабета второго типа. Об этом сообщает журнал Mayo Clinic Proceedings.

Фото: openverse by SoraZG is licensed under CC BY 2.0.

В ходе этого научного исследования более 400 тысяч человек были опрошены о своей частоте употребления соли. Наблюдения продолжались в течение примерно 11,8 лет. В результате этого периода диабет второго типа развился у 13 тысяч участников. У тех, кто "иногда" добавлял соль к пище, риск развития диабета был выше на 13% по сравнению с теми, кто делал это "редко" или "никогда".

Среди тех, кто "часто" или "всегда" употреблял соль, риск возрастал на 20% и 39% соответственно.

Известно, что людям, находящимся в группе риска развития диабета второго типа, рекомендуется ограничивать потребление сахара. Теперь исследователи также утверждают, что им следует избегать употребления соли.

В будущем планируется провести дополнительные эксперименты, которые помогут выяснить причину связи между солью и диабетом. На данный момент предполагается, что соль может способствовать увеличению порций пищи, что, в свою очередь, повышает вероятность развития факторов риска, таких как ожирение.

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