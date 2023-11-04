Ученые назвали 7 правил питания долгожителей

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство долгоживущих людей в мире сосредоточено в специфических регионах, известных как "Голубые зоны", которые включают в себя территории в Японии, Коста-Рике, Италии, Греции и Калифорнии. Ученые провели исследования, изучив образ жизни жителей этих мест, и выявили общие принципы питания, которые способствуют долголетию и общему здоровью.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Ведущий исследователь в этой области Дэн Бюттнер сформулировал 7 простых диетических правил, которые могут помочь всем нам жить дольше и оставаться здоровыми.

Вот полный список правил питания долгожителей:

Основа рациона — растительные продукты

Согласно исследованиям, от 95% до 100% рациона следует составлять растительные продукты. Особенно важны листовая зелень, такие как шпинат, капуста, мангольд и листовая капуста. Растительные ингредиенты, включая масло, способствуют здоровью сердца.

Умеренное употребление мяса

Мясо должно употребляться в умеренных количествах, рассматривая его как особенное блюдо или небольшой гарнир. Вместо традиционного мяса предпочтение отдается твердому тофу в качестве источника белка.

Рыба в рационе

Жители "Голубых зон" часто употребляют мелкую рыбу, такую как сардины, анчоусы и треска. Важно отметить, что потребление такой рыбы не связано с высокими уровнями ртути и другими вредными химическими веществами.

Ограничение молочных продуктов

Коровье молоко связано с повышенным риском развития рака молочных желез и предстательной железы. Жители "Голубых зон" предпочитают продукты из козьего и овечьего молока.

Умеренное потребление яиц

Яйца не считаются обязательными продуктами для долголетия, поэтому их употребление ограничивается не более чем трех в неделю.

Бобовые

Продукты, такие как черная фасоль, чечевица, нут и белая фасоль, обязательны в рационе долгожителей. Эти продукты богаты клетчаткой и белком, способствуют ощущению сытости и вытесняют менее полезные продукты.

Ограничение потребления сахара

Жители "Голубых зон" потребляют сахар сознательно и только по особым случаям. Рекомендуется употреблять не более семи чайных ложек сахара в день.

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