Эндокринолог Павлова: ТОП-10 правил помогут похудеть без занятий спортом

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Было проведено множество исследований, посвящённых метаболизму, процессам набора лишних килограммов и методам похудения. Специалисты, опираясь на полученные результаты, выделили десять наиболее эффективных советов для тех, кто стремится снизить свой вес. Эти рекомендации представлены доктором медицинских наук, эндокринологом клиники МГУ и автором книг о метаболизме и похудении Зухрой Павловой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. Начинать день с потребления белка. Он обеспечивает чувство насыщенности, помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует увеличению мышечной массы. Можно добавить в завтрак яйца, птицу, рыбу, греческий йогурт и другие источники белка.

2. Обращать внимание на размер порций. Для этого можно использовать небольшие тарелки, что поможет контролировать количество потребляемой пищи.

3. Поддерживать организм водой. Достаточное питьё помогает снизить аппетит и способствует более эффективной работе пищеварительной системы.

4. Ограничить потребление продуктов, содержащих сахар. Они обладают высокой калорийностью и могут отрицательно сказываться на общем здоровье.

5. Рассмотреть возможность уменьшить потребление кофе. Несмотря на полезность напитка для многих людей, он может затруднить контроль уровня глюкозы в крови у лиц с диабетом.

6. Вести записи о том, что человек ест. Важно отслеживать реакцию организма на продукты. Некоторые симптомы, такие как усталость, нарушения пищеварения и беспокойный сон, иногда могут указывать на нарушения в метаболизме.

7. Избегать потребления сладких напитков, таких как газировка и соки. Они представляют собой "пустые калории", не приносящие пользы организму, но богатые сахаром.

8. Обеспечить достаточный сон. Хронический недосып может снижать эффективность многих методов по снижению веса.

9. Увеличить потребление некрахмалистых овощей, таких как морковь и болгарский перец. Исследования показывают, что это помогает в снижении веса у здоровых людей и снижает риск ожирения.

10. Сократить употребление алкоголя. Он также представляет собой "пустые калории" и способствует воспалительным процессам в организме, а его чрезмерное потребление является фактором риска для ожирения.

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Секреты похудения