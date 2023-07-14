Жир здоров и невредим: врачи рассказали, кому не помогут похудеть диета и спорт

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год число людей с избыточным весом растёт по всему миру. Многие пытаются бороться с ожирением, применяя диеты и занимаясь спортом. Однако эти методы не всегда эффективны. Как сообщают "Известия", некоторым людям диета и физические нагрузки не помогут похудеть.

Фото: litora.jp

Часто причиной лишнего веса являются проблемы с эндокринной системой, а также гормональные сбои. Поэтому перед тем, как начать диету или заниматься спортом, рекомендуется проконсультироваться со специалистом и пройти медицинское обследование.

"Порой люди жалуются на набор веса, а на самом деле у них ситуация гораздо серьёзнее. Поэтому первичной диагностикой должны заниматься учреждения широкого профиля и специалисты с медицинским образованием", — отмечают эксперты.

Врач сможет определить, требуется ли пациенту медикаментозное лечение или достаточно специально подобранной диеты для снижения веса.

Часто встречаются случаи, когда лишние килограммы связаны со стрессом, и человек начинает утешаться едой, не контролируя количество потребляемой пищи. В таких ситуациях самостоятельно справиться с проблемой может быть сложно. Здесь требуется консультация и сопровождение психотерапевта или психолога.

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Секреты эффективного снижения веса