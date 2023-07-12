Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала два простых продукта, которые помогут похудеть

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о простых способах похудеть. Она посоветовала ежедневно за 30-40 минут до обеда выпивать стакан тёплой (или даже горячей — до 50 °C) воды. Так происходит активизация гормона насыщения — холецистокинина.

Фото: shaleny-ravlyk.com

Также важно есть суп на обед. Он должен быть умеренно жирным, с твёрдыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережёвывать.

"Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину", — отметила Павлова.

Врач не одобряет супы-пюре, поскольку они не содержат кусочки. Важна нагрузка зубам, поскольку медленно пережёвывая, мы быстрее насыщаемся. Кроме того, протёртые супы быстрее усваиваются с меньшими энергетическими потерями. То есть запасается больше энергии, чем хотелось бы.

"Если вы любите суп-пюре, при подаче добавьте туда растительной клетчатки (хотя бы зелени) или немного сухарей. И тщательно пережёвывайте", — заключила специалист.

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