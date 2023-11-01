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Диетолог назвал распространённые ошибки худеющих: создают большой дефицит калорий и убирают углеводы

1:49
Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие распространённые ошибки совершает человек в борьбе с лишним весом.

Диетолог назвал распространённые ошибки худеющих: создают большой дефицит калорий и убирают углеводы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист объяснил, что не надо пытаться сэкономить на консультациях по питанию.

"Это нецелесообразно. Эти услуги доступны и стоят недорого. Все варианты самолечения ни к чему хорошему не приводят. Я не видел случаев правильного похудения, когда человек это делает самостоятельно", — сказал эксперт.

Калинчев отметил, что чаще всего люди просто создают большой дефицит калорий, убирая из рациона все углеводы и добавляя максимум физической активности.

"Это приведет к очень резкому и неправильному похудению, за которым последует отскок. Что это такое? Человек худеет на 10 кг, а потом набирает 15 или 20", — предупредил диетолог.

Врач отметил, что рециркуляция ожирения идёт всю жизнь.

"За счёт чего? За счёт того, что он худеет неправильно. А потом у него вообще будет резистентное ожирение, которое не будет поддаваться вообще никаким вменяемым пищевым методам. Организм просто не даст ему избавиться от жира", — объяснил специалист.

Калинчев рассказал, что организм неохотно расстаётся с жиром, так как это для него самое ценное.

"Исторически человечество всегда голодало. Мы стали есть вдоволь последние, если брать Россию, лет 20 максимум. Ещё в моем детстве все полуголодные ходили. Поэтому жир для организма — это ценный ресурс", — отметил диетолог.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев раскритиковал интуитивное питание.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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