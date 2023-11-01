Врач Белоусов назвал группы людей, которым нельзя пить кофе

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предостерегает людей с гипертонией, аритмией и бессонницей от употребления кофе. Врач Белоусов указывает на то, что кофе может представлять серьезные проблемы для здоровья и рекомендует отказаться от него. По мнению эксперта, те, кто имеет склонность к высокому давлению или нестабильному сердечному ритму, должны исключить кофе из своего ежедневного рациона. Белоусов подчеркивает, что людям с гипертонией и нарушением сердечного ритма следует полностью избегать кофе.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Специалист также отмечает, что люди, у которых есть трудности с самоконтролем, склонные к нервному возбуждению, а также те, кто страдает от бессонницы или имеет проблемы с засыпанием, также не должны употреблять кофе или другие напитки, содержащие кофеин. Он также предупреждает, что при наличии заболеваний почек, в частности мочекаменной болезни, следует употреблять кофе с осторожностью, так как избыточное употребление кофе может способствовать образованию камней в почках, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Тем не менее, для людей, не страдающих указанными проблемами со здоровьем, кофе может быть полезным, так как он является богатым источником антиоксидантов. Эти вещества помогают предотвращать повреждение клеток свободными радикалами и снижают риск воспалительных процессов в организме. Белоусов напоминает, что даже здоровым людям следует употреблять кофе в умеренных количествах, не превышая 2-3 чашек в день, чтобы избежать неприятных последствий, связанных с избытком кофеина в организме.

Ранее Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вот чем заканчивается увлечение кофе (Это лучше знать заранее)