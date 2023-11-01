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Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки

1:13
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал в интервью для РИАМО, что вполне безопасно для здоровья выпивать 2-3 чашки кофе в день. По его мнению, такое количество кофе приносит организму максимальную пользу. В кофе содержится множество природных антиоксидантов, которые способствуют защите клеток организма от повреждений.

Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Кофе богат природными антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота, которая является мощным природным антиоксидантом, и тригонеллин, который способствует укреплению сосудов и обладает капилляропротекторными свойствами. Важно приготавливать кофе в щадящем режиме обжарки, чтобы сохранить его полезные свойства", — подчеркнул врач.

Белоусов также добавил, что при отсутствии явных медицинских противопоказаний кофеин не представляет опасности для здоровья. Однако людям с гипертонией или нарушением сердечного ритма рекомендуется воздерживаться от употребления кофе. Кроме того, пациентам, страдающим мочекаменной болезнью, важно следить за количеством выпитого кофе, чтобы избежать обострений этого заболевания.

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