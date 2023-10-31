Врач Терещенко назвала последствия отложения холестерина на стенках сосудов

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые заболевания долго могут оставаться незамеченными, проявляясь только после проведения соответствующих медицинских исследований. Ирина Терещенко, медицинский директор компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника", кандидат медицинских наук, подчеркнула опасность атеросклероза — патологического процесса, который может иметь серьезные последствия.

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При атеросклерозе происходит сужение сосудов из-за накопления холестерина на их стенках, что ухудшает кровообращение. Это может привести к серьезным последствиям, таким как разрыв артерий, инсульт, инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые осложнения. Следует отметить, что сердечно-сосудистые заболевания, включая атеросклероз, являются одной из основных причин смерти в мире, сообщают "Вести Подмосковья".

Ирина Терещенко подчеркнула, что развитию атеросклероза способствуют внешние факторы, такие как неправильное питание, курение, отсутствие физической активности и лишний вес. Генетическая предрасположенность, состояние печени и системы желчевыделения также играют роль в метаболизме холестерина. Кроме того, уровень холестерина в крови обычно повышается с возрастом, что увеличивает риск развития атеросклероза.

Тем не менее, Ирина Терещенко подчеркнула важность холестерина для организма, так как он играет ключевую роль в устойчивости клеточных мембран, синтезе витамина D и производстве стероидных гормонов. Холестерин способен быть синтезирован организмом и запасаться им самостоятельно. Однако для его транспортировки используются специальные белки аполипопротеины, которые образуют комплексы с холестерином, образуя липопротеины низкой и высокой плотности, которые известны как "плохой" и "хороший" холестерин. Липопротеины низкой плотности имеют негативное воздействие на сосуды.

Для предотвращения развития атеросклероза Ирина Терещенко рекомендует бросить курить, увлечься умеренной физической активностью, ограничить потребление жирной и высококалорийной пищи, а также включить в рацион рыбу, орехи, оливковое масло, овощи, фрукты, сухофрукты, зерновые и бобовые, так как они богаты пищевыми волокнами, способствующими снижению уровня холестерина в крови. Также важно готовить пищу без использования масла — варить, парить или готовить на гриле.

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Атеросклероз и холестерин