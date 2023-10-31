Гастроэнтеролог Губина перечислила лучшие "противораковые" продукты

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алла Губина выделила различные группы продуктов, включение которых в рацион человека может помочь снизить риск развития рака на 10-20%. Эти группы продуктов играют важную роль в поддержании сбалансированного и здорового питания, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья организма. Рекомендуемые группы продуктов питания включают:

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Фрукты, овощи и бобовые : Богатые витаминами, минералами и пищевыми волокнами, эти продукты содержат необходимые питательные вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья и могут снизить риск развития рака.

: Богатые витаминами, минералами и пищевыми волокнами, эти продукты содержат необходимые питательные вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья и могут снизить риск развития рака. Нежирное мясо и птица : хорошие источники белка без избытка насыщенных жиров.

: хорошие источники белка без избытка насыщенных жиров. Рыба : Источник омега-3 жирных кислот, которые ассоциируются с различными полезными свойствами для здоровья.

: Источник омега-3 жирных кислот, которые ассоциируются с различными полезными свойствами для здоровья. Яйца : Обеспечивают организм белком и необходимыми питательными веществами.

: Обеспечивают организм белком и необходимыми питательными веществами. Тофу : Растительный источник белка и хороший вариант для вегетарианцев.

: Растительный источник белка и хороший вариант для вегетарианцев. Орехи и семечки : Богаты полезными жирами, витаминами и минералами.

: Богаты полезными жирами, витаминами и минералами. Цельные злаки : отличные источники пищевых волокон и сложных углеводов.

: отличные источники пищевых волокон и сложных углеводов. Молочные продукты с пониженным содержанием жира: содержат кальций и белок без избытка насыщенных жиров.

Сбалансированная диета, включающая эти группы продуктов, может помочь укрепить иммунную систему и облегчить организму борьбу с побочными эффектами терапии рака, сводя к минимуму потерю мышечной массы.

Поддержание сбалансированного и здорового питания имеет важное значение для снижения риска развития рака и улучшения общего самочувствия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

УБИЙЦА РАКА!!! ТОП 10 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ РАК!