Гастроэнтеролог Губина перечислила лучшие "противораковые" продукты

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алла Губина выделила различные группы продуктов, включение которых в рацион человека может помочь снизить риск развития рака на 10-20%. Эти группы продуктов играют важную роль в поддержании сбалансированного и здорового питания, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья организма. Рекомендуемые группы продуктов питания включают:
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.
Фрукты, овощи и бобовые: Богатые витаминами, минералами и пищевыми волокнами, эти продукты содержат необходимые питательные вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья и могут снизить риск развития рака.
Нежирное мясо и птица: хорошие источники белка без избытка насыщенных жиров.
Рыба: Источник омега-3 жирных кислот, которые ассоциируются с различными полезными свойствами для здоровья.
Яйца: Обеспечивают организм белком и необходимыми питательными веществами.
Тофу: Растительный источник белка и хороший вариант для вегетарианцев.
Орехи и семечки: Богаты полезными жирами, витаминами и минералами.
Цельные злаки: отличные источники пищевых волокон и сложных углеводов.
Молочные продукты с пониженным содержанием жира: содержат кальций и белок без избытка насыщенных жиров.
Сбалансированная диета, включающая эти группы продуктов, может помочь укрепить иммунную систему и облегчить организму борьбу с побочными эффектами терапии рака, сводя к минимуму потерю мышечной массы.
Поддержание сбалансированного и здорового питания имеет важное значение для снижения риска развития рака и улучшения общего самочувствия.
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