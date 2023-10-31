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Гастроэнтеролог Губина перечислила лучшие "противораковые" продукты

1:51
Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алла Губина выделила различные группы продуктов, включение которых в рацион человека может помочь снизить риск развития рака на 10-20%. Эти группы продуктов играют важную роль в поддержании сбалансированного и здорового питания, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья организма. Рекомендуемые группы продуктов питания включают:

Гастроэнтеролог Губина перечислила лучшие "противораковые" продукты
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.
  • Фрукты, овощи и бобовые: Богатые витаминами, минералами и пищевыми волокнами, эти продукты содержат необходимые питательные вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья и могут снизить риск развития рака.
  • Нежирное мясо и птица: хорошие источники белка без избытка насыщенных жиров.
  • Рыба: Источник омега-3 жирных кислот, которые ассоциируются с различными полезными свойствами для здоровья.
  • Яйца: Обеспечивают организм белком и необходимыми питательными веществами.
  • Тофу: Растительный источник белка и хороший вариант для вегетарианцев.
  • Орехи и семечки: Богаты полезными жирами, витаминами и минералами.
  • Цельные злаки: отличные источники пищевых волокон и сложных углеводов.
  • Молочные продукты с пониженным содержанием жира: содержат кальций и белок без избытка насыщенных жиров.

Сбалансированная диета, включающая эти группы продуктов, может помочь укрепить иммунную систему и облегчить организму борьбу с побочными эффектами терапии рака, сводя к минимуму потерю мышечной массы.

Поддержание сбалансированного и здорового питания имеет важное значение для снижения риска развития рака и улучшения общего самочувствия.

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