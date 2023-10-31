О каких заболеваниях сигнализирует ком в горле: стресс, щитовидка или...

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Ком в горле — это ощущение дискомфорта в гортани, когда человек хочет сглотнуть, но ему что-то мешает. Ощущение кома в горле может быть вызвано различными причинами. Основные из них перечислила читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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Острый стресс: нервное напряжение может вызвать спазм сосудов в горле, что воспринимается как давящее, распирающее чувство.

Фарингиты и тонзиллиты: вызывают развитие болезненного воспаления в глотке, что может привести к отёку и появлению кома в горле.

Патология щитовидной железы: увеличение объема железы чаще связано с нехваткой йода в пище или с другими причинами.

Расстройства работы гортани и сфинктера пищевода: например, потеря мышечной координации, перенапряжение мускулов или, наоборот, отсутствие тонуса.

Психологические состояния: Повышенная тревожность может вызвать ощущение кома в горле.

Злокачественные новообразования: рак глотки или гортани может вызывать ощущение кома в горле, но такое бывает редко.

В большинстве случаев неприятный комок безопасен и не требует сложной диагностики и специального лечения. Однако если ощущение кома в горле не проходит длительное время, сопровождается болями или затрудненным дыханием, необходимо обратиться к врачу. Лечение кома в горле зависит от его причины. Если ощущение вызвано инфекционным заболеванием, то может потребоваться прием антибиотиков. Если причина психологическая, то может потребоваться консультация психолога.

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Ощущение комка в горле