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Диетолог Мухина рассказала, какие продукты помогут вывести токсины из организма

1:24
Здоровье

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, рассказала о пользе клетчатки, которая встречается в большом количестве продуктов, включая фрукты, овощи и зерновые. Она подчеркнула, что клетчатка способствует выводу токсинов из организма и улучшает работу кишечника, сообщает Газета.Ru.

Диетолог Мухина рассказала, какие продукты помогут вывести токсины из организма
Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Мухина рекомендует включать эти продукты в ежедневное питание, утверждая, что желудочный сок и ферменты не могут расщепить клетчатку, поэтому она достигает кишечника и помогает его очищению.

Она описывает клетчатку как естественного "доктора", который помогает избавиться от токсинов, улучшает переваривание пищи и регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, клетчатка действует как пребиотик для кишечных бактерий, способствуя синтезу витаминов.

Мухина также отмечает, что среди продуктов, богатых клетчаткой, выделяются брюссельская капуста, яблоки, морковь, горох и отруби.

Ученые из Университета Балеарских островов провели исследование, показавшее, что употребление кофе, достаточного количества клетчатки и соблюдение средиземноморской диеты существенно снижает риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), также известной как ожирение печени.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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