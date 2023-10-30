Диетолог Мухина рассказала, какие продукты помогут вывести токсины из организма

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, рассказала о пользе клетчатки, которая встречается в большом количестве продуктов, включая фрукты, овощи и зерновые. Она подчеркнула, что клетчатка способствует выводу токсинов из организма и улучшает работу кишечника, сообщает Газета.Ru.
Мухина рекомендует включать эти продукты в ежедневное питание, утверждая, что желудочный сок и ферменты не могут расщепить клетчатку, поэтому она достигает кишечника и помогает его очищению.
Она описывает клетчатку как естественного "доктора", который помогает избавиться от токсинов, улучшает переваривание пищи и регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, клетчатка действует как пребиотик для кишечных бактерий, способствуя синтезу витаминов.
Мухина также отмечает, что среди продуктов, богатых клетчаткой, выделяются брюссельская капуста, яблоки, морковь, горох и отруби.
Ученые из Университета Балеарских островов провели исследование, показавшее, что употребление кофе, достаточного количества клетчатки и соблюдение средиземноморской диеты существенно снижает риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), также известной как ожирение печени.
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