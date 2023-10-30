Врач Павлова назвала худшим завтрак с углеводами без белка

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова перечислила основные ошибки, которые часто совершают люди, стремящиеся похудеть. В Telegram-канале она отметила, что завтрак является самым важным приёмом пищи. Если он состоит в основном из углеводов, то едва ли это положительно скажется на сжигании жира. Чтобы исправить ситуацию, достаточно добавить небольшое количество белка (несколько ложек варёного яйца) к порции каши.

Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

"Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причём и белки, и углеводы", — пишет Павлова.

Часто пациенты жалуются, что утром им достаточно просто чашки кофе или чая. А что касается еды, то "кусок в горло не лезет".

Также Павлова предупреждает, что утомительные кардионагрузки без силовых тренировок вредят суставам.

"Нагрузка на них увеличивается, и вскоре боль становится постоянным спутником", — отметила врач.

Павлова добавила, что важно вовремя устраивать разгрузочные дни и во всём знать меру.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Идеи вкусных и быстрых ЗАВТРАКОВ на НЕДЕЛЮ!