Доктор медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова перечислила основные ошибки, которые часто совершают люди, стремящиеся похудеть. В Telegram-канале она отметила, что завтрак является самым важным приёмом пищи. Если он состоит в основном из углеводов, то едва ли это положительно скажется на сжигании жира. Чтобы исправить ситуацию, достаточно добавить небольшое количество белка (несколько ложек варёного яйца) к порции каши.
"Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причём и белки, и углеводы", — пишет Павлова.
Часто пациенты жалуются, что утром им достаточно просто чашки кофе или чая. А что касается еды, то "кусок в горло не лезет".
Также Павлова предупреждает, что утомительные кардионагрузки без силовых тренировок вредят суставам.
"Нагрузка на них увеличивается, и вскоре боль становится постоянным спутником", — отметила врач.
Павлова добавила, что важно вовремя устраивать разгрузочные дни и во всём знать меру.
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