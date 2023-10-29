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PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

1:34
Здоровье

Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале PLOS One, сообщает Газета.Ru.

PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе исследования авторы анализировали данные, собранные в течение 32 лет у более чем 3 тысяч участников, которые регулярно употребляли чай или кофе с различным количеством добавленного сахара. В начале и в конце периода наблюдения исследователи провели комплексное обследование здоровья участников и также изучили причины смерти некоторых из них.

Анализ результатов показал, что добавление сахара в напитки не связано с увеличенным риском преждевременной смерти. Те, кто употреблял чай и кофе с подсластителем, имели всего лишь незначительно более низкий риск по сравнению с теми, кто не добавлял сахар. Ученые отметили, что разница в риске смерти была слишком мала, чтобы иметь какое-либо серьезное значение.

Авторы также отметили, что этот положительный эффект сохраняется только в случае, если в напиток добавляют 2,5 грамма сахара (что примерно соответствует двум кусочкам сахара). В то время как газированные напитки, соки и другие напитки содержат около 25 граммов сахара, поэтому употребление таких напитков может оказывать негативное воздействие на здоровье.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
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