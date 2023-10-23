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Врач Нестерович объяснил, как оргазм влияет на иммунитет

2:04
Здоровье

Секс — важный аспект жизни каждого взрослого человека. Регулярные половые акты, завершающиеся оргазмом, способствуют улучшению настроения и благоприятно влияют на общее состояние здоровья. Многие, однако, могут быть не в курсе того, что яркие сексуальные переживания помогают нашему организму бороться с внешними негативными воздействиями.

Врач Нестерович объяснил, как оргазм влияет на иммунитет
Фото: Openverse

Оказывается, что оргазм способствует укреплению иммунитета, как сообщает врач-профилактик и специалист по антивозрастной медицине Станислав Нестерович.

Согласно его словам, часто люди занимаются сексом не только с целью размножения, а скорее для получения оргазма.

"Ощущения от оргазма приносят удовольствие и мужчине, и женщине. Иногда бывает, что одному из партнеров секс кажется неприятным, и в результате кто-то из них начинает избегать половых отношений, исключительно потому, что не может достичь оргазма", — отметил Нестерович в беседе с корреспондентом "Подмосковье сегодня".

Медик подчеркнул, что оргазм имеет свои особенности как у мужчин, так и у женщин.

"Мужчина на пике сексуальной активности получает не только значительный прилив сексуальной энергии, но и повышение уровня интеллектуальных способностей. Оргазм реально влияет на достижения мужчины и на его иммунитет. Более того, сексуальные отношения оказывают влияние на иммунитет и у мужчин, и у женщин", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, врач добавил, что интимные отношения и достижение оргазма способствуют успеху как мужчин, так и женщин.

"Когда женщина ценит секс и ей не хватает сексуального партнера, она вынуждена удовлетворять свои потребности самостоятельно. Это может оказаться для нее непростым. Но когда она находит партнера и достигает того, чего желала, она получает дополнительную энергию и становится более успешной и продуктивной", — отметил специалист.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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