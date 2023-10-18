Терапевт Ярцева рассказала, как нельзя лечить простуду

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева поделилась информацией о распространенных ошибках, совершаемых людьми при простуде. По ее словам, одной из наиболее распространенных ошибок является продолжение активной деятельности во время болезни.

Фото: Openverse

"Это опасно в первую очередь потому, что это может значительно затянуть процесс выздоровления. Кроме того, это может спровоцировать развитие бактериальных осложнений, а также увеличить риск заражения окружающих", — подчеркнула Ярцева.

Эксперт также указала на неразумное применение уксуса при высокой температуре. Вместо этого, она рекомендует использовать воду, сообщает RT.

Еще одной распространенной ошибкой, которую упомянула врач, является неправильное использование антибиотиков.

"Антибиотики не оказывают воздействия на вирусы и не способствуют ускорению процесса выздоровления", — пояснила она.

Ярцева подчеркнула, что антибиотики необходимы только в случае бактериальной инфекции.

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Простуда: как быстро вылечить