Костомаха дала советы женщинам как быстро забеременеть

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своем стремлении забеременеть женщинам в Нижнем Новгороде было рекомендовано выбирать удобные позы во время полового акта. По словам Анастасии Костомахи, специалиста по комплексному питанию и сертифицированного травника, специализирующегося на оказании помощи парам, борющимся с бесплодием, достижение оргазма напрямую влияет на процесс зачатия.

Фото: openverse

"Для успешного зачатия без стресса крайне важно, чтобы оба партнера чувствовали себя комфортно и непринужденно, поскольку это помогает отключить симпатическую нервную систему, которая может препятствовать беременности", — объяснила Костомаха.

Костомаха также рекомендовал избегать положений, в которых женщина находится сверху, так как это может привести к утечке спермы. Вместо этого она предложила миссионерские позы для зачатия, подчеркнув их способность обеспечивать более активную стимуляцию области клитора. Также было подчеркнуто достижение оргазма партнершей-женщиной, сообщает newsnn.ru.

"Непроизвольные сокращения матки помогают продвигать сперматозоиды к их цели, тем самым повышая шансы на беременность. Следовательно, я советую парам, стремящимся забеременеть, выбирать позы, которые наиболее приятны для женщины", — добавила Костомаха.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

🙋‍♀️ Как забеременеть быстро?