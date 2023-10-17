Костомаха дала советы женщинам как быстро забеременеть

В своем стремлении забеременеть женщинам в Нижнем Новгороде было рекомендовано выбирать удобные позы во время полового акта. По словам Анастасии Костомахи, специалиста по комплексному питанию и сертифицированного травника, специализирующегося на оказании помощи парам, борющимся с бесплодием, достижение оргазма напрямую влияет на процесс зачатия.
"Для успешного зачатия без стресса крайне важно, чтобы оба партнера чувствовали себя комфортно и непринужденно, поскольку это помогает отключить симпатическую нервную систему, которая может препятствовать беременности", — объяснила Костомаха.
Костомаха также рекомендовал избегать положений, в которых женщина находится сверху, так как это может привести к утечке спермы. Вместо этого она предложила миссионерские позы для зачатия, подчеркнув их способность обеспечивать более активную стимуляцию области клитора. Также было подчеркнуто достижение оргазма партнершей-женщиной, сообщает newsnn.ru.
"Непроизвольные сокращения матки помогают продвигать сперматозоиды к их цели, тем самым повышая шансы на беременность. Следовательно, я советую парам, стремящимся забеременеть, выбирать позы, которые наиболее приятны для женщины", — добавила Костомаха.
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