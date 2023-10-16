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Как определить, что у ребенка прошла потребность в дневном сне

2:42
Здоровье

В первые месяцы своей жизни младенцы проводят в сне большую часть времени, от 16 до 20 часов в сутки. Постепенно, с ростом и развитием, их сон становится короче, сокращается количество дневных снов, и в итоге остается лишь один "тихий час".

Как определить, что у ребенка прошла потребность в дневном сне
Фото: openverse

Определить, когда пришло время отказаться от дневного сна у вашего ребенка, может быть непросто. В этом вопросе, важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и его готовность.

Индикаторы готовности:

  • Затруднения с вечерним сном:

Ребёнок может начать засыпать позже, так как дневной сон компенсируется ночным сном, и утром ему будет тяжело вставать.

  • Затруднения с дневным сном:

Ребенок может проявлять нежелание ложиться на "тихий час" и становиться более бодрым и активным в течение дня.

  • Бодрость в течение всего дня:

Если ребенок больше не нуждается в дневном сне, он будет чувствовать себя бодрым и активным весь день.

  • Легкое пробуждение по утрам:

Если ребенок легко встает утром, даже если он случайно пропустил дневной сон, это может свидетельствовать о готовности отказаться от "тихого часа".

Когда рано отказываться:

  • Если ребенок легко и без сопротивления укладывается на дневной сон, то это может быть слишком рано для отказа.
  • Если пропуск дневного сна приводит к капризам, раздражительности или перевозбуждению ребенка, это также может указывать на недостаточную готовность к отказу от дневного сна.
  • Если ребенок спокойно засыпает во время поездок в машине или в общественном транспорте, это также может говорить в пользу того, что ему нужен дневной сон.
  • Если ребенок проявляет апатию и предпочитает спокойные занятия вместо активных игр, это может свидетельствовать о потребности в дневном сне.
  • Слишком активное поведение днем также может указывать на необходимость продолжения дневного сна.

Рекомендации:

  • Учитывайте, что отказ от дневного сна может увеличить продолжительность ночного сна. Если раньше ребенок спал днем 1,5-2 часа, то ночью ему, возможно, потребуется спать на час дольше.
  • Если вам трудно определить готовность ребенка к отказу от дневного сна, ведите журнал, в котором отмечайте его поведение и настроение в течение дня.
  • Не торопите ребенка, дайте ему время на приспособление к новому режиму.
  • Поощряйте ребенка находить альтернативные способы отдыха во время дневных часов, например, спокойные игры или чтение книг.

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СОН НОВОРОЖДЕННОГО
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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