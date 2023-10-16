В первые месяцы своей жизни младенцы проводят в сне большую часть времени, от 16 до 20 часов в сутки. Постепенно, с ростом и развитием, их сон становится короче, сокращается количество дневных снов, и в итоге остается лишь один "тихий час".
Фото: openverse
Определить, когда пришло время отказаться от дневного сна у вашего ребенка, может быть непросто. В этом вопросе, важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и его готовность.
Индикаторы готовности:
Затруднения с вечерним сном:
Ребёнок может начать засыпать позже, так как дневной сон компенсируется ночным сном, и утром ему будет тяжело вставать.
Затруднения с дневным сном:
Ребенок может проявлять нежелание ложиться на "тихий час" и становиться более бодрым и активным в течение дня.
Бодрость в течение всего дня:
Если ребенок больше не нуждается в дневном сне, он будет чувствовать себя бодрым и активным весь день.
Легкое пробуждение по утрам:
Если ребенок легко встает утром, даже если он случайно пропустил дневной сон, это может свидетельствовать о готовности отказаться от "тихого часа".
Когда рано отказываться:
Если ребенок легко и без сопротивления укладывается на дневной сон, то это может быть слишком рано для отказа.
Если пропуск дневного сна приводит к капризам, раздражительности или перевозбуждению ребенка, это также может указывать на недостаточную готовность к отказу от дневного сна.
Если ребенок спокойно засыпает во время поездок в машине или в общественном транспорте, это также может говорить в пользу того, что ему нужен дневной сон.
Если ребенок проявляет апатию и предпочитает спокойные занятия вместо активных игр, это может свидетельствовать о потребности в дневном сне.
Слишком активное поведение днем также может указывать на необходимость продолжения дневного сна.
Рекомендации:
Учитывайте, что отказ от дневного сна может увеличить продолжительность ночного сна. Если раньше ребенок спал днем 1,5-2 часа, то ночью ему, возможно, потребуется спать на час дольше.
Если вам трудно определить готовность ребенка к отказу от дневного сна, ведите журнал, в котором отмечайте его поведение и настроение в течение дня.
Не торопите ребенка, дайте ему время на приспособление к новому режиму.
Поощряйте ребенка находить альтернативные способы отдыха во время дневных часов, например, спокойные игры или чтение книг.
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