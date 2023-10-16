Нутрициолог назвала самый опасный вид хлеба

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С нами с детства делились убеждением, что хлеб — это главное в питании, и его следует употреблять при каждом приеме пищи. Однако на самом деле это не совсем так. Для взрослого человека обычно достаточно всего трех ломтиков хлеба. Кроме того, важно, чтобы хлеб был изготовлен из качественных ингредиентов, подчеркнула диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия (генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, — прим. Ред.) или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ", — сказала Ирина Писарева.

Самым нежелательным видом хлеба считается тот, в составе которого используется рафинированная мука и сахар. Этот продукт может быть вреден для нескольких групп людей. Однако правильно приготовленный хлеб имеет свое значение для организма, так как представляет собой источник сложных углеводов, подчеркивает специалист.

"Есть хлеб из цельнозерновой муки, безглютеновый хлеб, на запаренной зелёной гречке, льняной хлеб, с добавлением семечек, который сделан на закваске, а не на дрожжах. Такой хлеб полезен, так как это сложные углеводы, которые поступают в наш организм. За завтраком мы можем съесть два-три кусочка такого хлеба", — добавила нутрициолог.

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Употреблять хлеб – ОПАСНО? / Чем вреден хлеб?