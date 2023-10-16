Врач Хухрев назвал опасную для жизни температуру тела

Температура тела ниже 35 и выше 39,5 градуса считается опасной для жизни, отмечает доктор Алексей Хухрев.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Доктор подчеркивает, что температура свыше 39,5 требует срочного вмешательства, и возможно, она может продолжать расти. При этой температуре человеческие белки начинают сворачиваться, что недопустимо.

"Температура выше 41 градуса — недопустимый уровень," — предупреждает Хухрев.

В случае крайне высокой температуры важно вызвать скорую помощь, чтобы профессионалы оценили состояние больного и оказали необходимую помощь, отмечает врач. С другой стороны, слишком низкая температура также требует внимания.

"Температура ниже 35 должна вызывать беспокойство. Это может быть признаком гипотиреоза или другого заболевания. Необходимо провести детальное обследование," — подчеркивает терапевт.

Хухрев отмечает, что низкая температура не является опасной в отдельный момент времени, но становится угрозой, если причина, вызывающая её, не выявлена. Это заболевание может прогрессировать и наносить больше вреда организму, сообщает Москва 24.

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Что, если у тебя ТЕМПЕРАТУРА 42?