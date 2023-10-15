Врач Тарасова перечислила пять мифов о раке молочной железы

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинский специалист Наталья Тарасова отмечает, что лишь в 10% случаев рака молочной железы играет роль наследственность. Она выявила пять распространенных заблуждений о данном заболевании.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Рак молочной железы развивается только у женщин старшего возраста

Однако фактически известно, что это заболевание может поражать людей разных возрастных категорий, включая мужчин, хоть и в редких случаях. Нельзя считать, что если у родственников был рак, то он обязательно появится и у других членов семьи, отмечает эксперт.

Врач рекомендует прохождение теста на генетическую предрасположенность для выявления мутаций в генах BRCA 1 и BRCA 2. Тем не менее, даже при высоком риске важно придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить медицинские обследования.

Удаление молочных желез предотвращает рак

Мастэктомия, то есть хирургическое удаление молочных желез, проводится только в случае выявления мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2. Важно отметить, что данная операция сложна и сопряжена с осложнениями, требующими длительной реабилитации.

Травмы и лифы с жесткими косточками приводят к раку груди

Тарасова поясняет, что хотя частые травмы могут вызывать образование новообразований, это не обязательно связано с развитием рака. Неправильно подобранный бюстгальтер может нарушить микроциркуляцию мягких тканей, что, хотя и не вызывает рак, может ускорить развитие уже существующей патологии.

Здоровый образ жизни снижает смертность от рака на треть

Следует отметить, что гипотеза о том, что растительные препараты могут помочь в лечении рака, не подтверждена. Лекарства следует использовать только после консультации с врачом. Здоровый образ жизни, активность и сбалансированное питание могут укрепить организм и помочь в борьбе с соматическими мутациями, снижая смертность от рака на треть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Мифы о раке груди