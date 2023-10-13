Онколог Кочетова назвала боль в груди симптомом запущенной стадии рака

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог-маммолог Ирина Кочетова поделилась информацией о симптомах рака молочной железы. По ее словам, боль в груди может быть проявлением различных заболеваний, при этом статистика указывает, что с раком молочной железы сталкивается каждая 14-я женщина, сообщает РИА Новости.

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"Чаще всего болевые ощущения в груди различного характера и интенсивности, усиливающиеся за несколько дней до ожидаемой менструации, характерны для диффузных форм мастопатии. Мастопатия — это обобщающее название большой группы заболеваний молочных желез, которые возникают на фоне гормональных нарушений", — рассказала Кочетова порталу "Доктор Питер".

Она также отметила, что на ранних стадиях развития злокачественной опухоли боль практически не возникает. Поэтому важно проводить не реже одного раза в год обследование у маммолога и делать УЗИ молочных желез.

"Как правило, жалобы появляются уже на запущенных стадиях заболевания, например, когда опухоль распространяется на мягкие ткани передней грудной стенки", — добавила специалист.

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Симптомы рака груди. Первые признаки рака молочной железы у женщин, диагностика, самодиагностика