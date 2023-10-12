Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль прекратил подачу света и воды в тюрьму, где сидят палестинские заключённые
Ищенко: нацисты на Западе являются козырем в рукаве политиканов
Врач-терапевт рассказал, почему нельзя сидеть на холодном: можно застудить почки и придатки
Экономист рассказал, когда продажа валютной выручки отразится на курсе рубля
Нутрициолог Башкирова объяснила, почему лучше не добавлять сахар в напитки
Проблема режима Зеленского — отказники, составляющие 10 процентов от общего числа мобилизованных
Ужесточение правил на Дальнем Востоке: покупка японских автомобилей стала сложнее
Врач-отоларинголог Эфендиева рассказала о причинах и последствиях храпа
Арестович* рассказал об ошибках Украины: вы посмотрите — в кого мы превратились 

Академик Насонов назвал самое эффективное лечение артритов

1:57
Здоровье

Сегодня существует множество методов лечения артритов. Наиболее передовым из них является применение моноклональных антител — биологических препаратов, созданных методами генной инженерии. Об этом рассказал академик Российской академии наук, профессор Евгений Насонов, научный руководитель НИИ ревматологии имени Насоновой и президент Общероссийской общественной организации "Ассоциация ревматологов России", сообщает Газета.Ru.

Академик Насонов назвал самое эффективное лечение артритов
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Это антитела, которые по своим свойствам напоминают иммуноглобулины человека. За счет этого сходства они относительно безопасны. То есть, когда мы их вводим в организм, то они не вызывают побочные реакции. Это их первое важное свойство. Второе: они специфичны для определенного белка. Все препараты, которые мы использовали до последнего времени, влияют на целый ряд различных молекул, участвующих в развитии воспаления, а здесь мы можем воздействовать на конкретный белок", — объяснил Насонов.

Это, по сути, представляет собой точечную терапию артрита, поскольку моноклональные антитела направлены на определенные цели. Основным механизмом действия является блокировка активности провоспалительных медиаторов, известных как провоспалительные цитокины. Хотя эти препараты не способны полностью вылечить артрит, они существенно повышают эффективность терапии и улучшают прогноз для пациентов.

Евгений Насонов добавил, что моноклональные антитела подавляют иммунитет, но не так сильно, как стандартные иммуносупрессоры. Хотя есть увеличенная склонность к инфекциям у пациентов, принимающих моноклональные антитела, она не является столь критической, как при использовании обычных иммуносупрессоров, которые блокируют различные звенья иммунитета, включая противовирусный и противобактериальный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Специалист Дубровская Анна
Специализируется на проведении ультразвукового исследования шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов, краниальных сосудов, сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, почек, органов малого таза
Популярное
ВС РФ взяли коммуникации Авдеевки под оперативный контроль

ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.

Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему
Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Сектор Газа и Израиль: истинная причина конфликта
Чувствую, начинается: в ВСУ признали, что решающая битва за Авдеевку уже идёт
Третья мировая: Stratfor прогнозирует моря огня и реки крови в Израиле и ЕС
В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев РПЦ противостоит "сатанистам" в Болгарии Михаил Плисюк
Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране из-за встречи с фанаткой
Западные наёмники покидают Украину
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
Последние материалы
Израиль прекратил подачу света и воды в тюрьму, где сидят палестинские заключённые
Ищенко: нацисты на Западе являются козырем в рукаве политиканов
Врач-терапевт рассказал, почему нельзя сидеть на холодном: можно застудить почки и придатки
В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector
Экономист рассказал, когда продажа валютной выручки отразится на курсе рубля
Нутрициолог Башкирова объяснила, почему лучше не добавлять сахар в напитки
Академик Насонов назвал самое эффективное лечение артритов
Проблема режима Зеленского — отказники, составляющие 10 процентов от общего числа мобилизованных
Ужесточение правил на Дальнем Востоке: покупка японских автомобилей стала сложнее
Эксперт рассказала, почему так важно лечить кисту зуба
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников