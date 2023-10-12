Академик Насонов назвал самое эффективное лечение артритов

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня существует множество методов лечения артритов. Наиболее передовым из них является применение моноклональных антител — биологических препаратов, созданных методами генной инженерии. Об этом рассказал академик Российской академии наук, профессор Евгений Насонов, научный руководитель НИИ ревматологии имени Насоновой и президент Общероссийской общественной организации "Ассоциация ревматологов России", сообщает Газета.Ru.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Это антитела, которые по своим свойствам напоминают иммуноглобулины человека. За счет этого сходства они относительно безопасны. То есть, когда мы их вводим в организм, то они не вызывают побочные реакции. Это их первое важное свойство. Второе: они специфичны для определенного белка. Все препараты, которые мы использовали до последнего времени, влияют на целый ряд различных молекул, участвующих в развитии воспаления, а здесь мы можем воздействовать на конкретный белок", — объяснил Насонов.

Это, по сути, представляет собой точечную терапию артрита, поскольку моноклональные антитела направлены на определенные цели. Основным механизмом действия является блокировка активности провоспалительных медиаторов, известных как провоспалительные цитокины. Хотя эти препараты не способны полностью вылечить артрит, они существенно повышают эффективность терапии и улучшают прогноз для пациентов.

Евгений Насонов добавил, что моноклональные антитела подавляют иммунитет, но не так сильно, как стандартные иммуносупрессоры. Хотя есть увеличенная склонность к инфекциям у пациентов, принимающих моноклональные антитела, она не является столь критической, как при использовании обычных иммуносупрессоров, которые блокируют различные звенья иммунитета, включая противовирусный и противобактериальный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...