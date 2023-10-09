Кофе и молоко: как правильно комбинировать и не навредить организму

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог, косметолог и врач клиники LazerJazz, Светлана Барагунова, подчеркнула важность умеренного и раздельного потребления кофе и молока, чтобы избежать негативного воздействия на организм. Она отметила, что кофе способствует ускорению обмена веществ, в то время как молоко является важным источником кальция, необходимого для развития опорно-двигательной системы.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Сочетание этих двух продуктов не рекомендуется. Молочный белок казеин снижает активность танинов, антиоксидантов, содержащихся в кофе. Кроме того, такой напиток может вызвать тяжесть в желудке", — подчеркнула врач в интервью "РБК Life".

Однако врач-стоматолог медицинского центра "Клиника доктора Кравченко", Галина Гурьянова, отстаивает положительное воздействие молока в кофе. Она отметила, что чёрный кофе может быть вредным для здоровья полости рта.

"Дайте предпочтение кофе с молоком, которое уменьшает его окрашивающие свойства. Имейте в виду, что растворимый кофе имеет те же характеристики, что и натуральный, при условии, что он произведен из высококачественного сырья", — советует специалист.

Эксперт считает, что достаточно употреблять одну-две чашки кофе в день, при этом рекомендуется дать напитку остыть перед употреблением и после его завершения прополоскать рот тёплой водой. Тем, кто предпочитает, Гурьянова также советует употреблять кофе через трубочку.

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