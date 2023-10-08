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Диетолог Гинзбург назвал самые полезные продукты для мужского здоровья

1:30
Здоровье

Врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендует представителям сильного пола включать в свой рацион зелень, овощи, фрукты и гречку. По его мнению, такие продукты способствуют укреплению мужского здоровья.

Диетолог Гинзбург назвал самые полезные продукты для мужского здоровья
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Многие мужчины отказываются от здоровой пищи, их рацион лишен или содержит незначительное количество зелени, злаков, грубой муки хлеба, и они не придают значение гречневой каше, считая ее не "мужской" пищей.

Такое отношение к питанию может привести к дефициту магния и витаминов группы В, которые играют важную роль в гармонизации психоэмоционального состояния, улучшении обмена веществ и предотвращении развития атеросклероза. Доктор также отмечает, что избыток соли в питании, к которому мужчины чаще проявляют тягу, чем женщины, может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, физическом и психоэмоциональном здоровье.

Гинзбург призывает мужчин избегать чрезмерного потребления фастфуда, красного мяса, колбасы и сладких изделий. По его мнению, полезно включать в рацион морскую рыбу жирных сортов и устрицы. Также рекомендуется употребление полезных растительных жиров, содержащихся в оливковом и льняном масле, тыкве и свекле, а также добавление в меню орехов, богатых магнием, цинком и селеном.

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Неочевидный продукт для мужского здоровья
Автор Макар Горшенин
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