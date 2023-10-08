Врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендует представителям сильного пола включать в свой рацион зелень, овощи, фрукты и гречку. По его мнению, такие продукты способствуют укреплению мужского здоровья.
Многие мужчины отказываются от здоровой пищи, их рацион лишен или содержит незначительное количество зелени, злаков, грубой муки хлеба, и они не придают значение гречневой каше, считая ее не "мужской" пищей.
Такое отношение к питанию может привести к дефициту магния и витаминов группы В, которые играют важную роль в гармонизации психоэмоционального состояния, улучшении обмена веществ и предотвращении развития атеросклероза. Доктор также отмечает, что избыток соли в питании, к которому мужчины чаще проявляют тягу, чем женщины, может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, физическом и психоэмоциональном здоровье.
Гинзбург призывает мужчин избегать чрезмерного потребления фастфуда, красного мяса, колбасы и сладких изделий. По его мнению, полезно включать в рацион морскую рыбу жирных сортов и устрицы. Также рекомендуется употребление полезных растительных жиров, содержащихся в оливковом и льняном масле, тыкве и свекле, а также добавление в меню орехов, богатых магнием, цинком и селеном.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона