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Врачи выделили продукт, препятствующий развитию рака

1:07
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов выделил продукт, который играет ключевую роль в препятствовании развитию рака.

Врачи выделили продукт, препятствующий развитию рака
Фото: openverse.org

По мнению эксперта, существует такой белок, как p53, который способен предотвратить гибель клеток. Чтобы поддерживать его наличие в организме, важно уделять внимание потреблению достаточного количества белка через пищу.

"Когда генетический материал в клетке подвергается повреждению, p53 активируется и приостанавливает деление клеток" — объясняет Вялов.

Об этой важности белка в рационе также говорит доктор медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишнего веса.

Павлова отмечает, что хорошим примером питания, богатого белком, может служить прием пищи, включающий два яйца, творог или нежирные виды сыра на завтрак, красное мясо, птицу или рыбу (не жареную) на обед, а также салат с тунцом или морепродуктами на ужин.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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