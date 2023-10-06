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Диетолог Королёва назвала продукты, которые лучше не употреблять при простуде

1:31
Здоровье

Во время простуды не рекомендуется употребление жирных, жареных, острых, сладких и молочных продуктов, сообщила врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва "Москве 24".

Диетолог Королёва назвала продукты, которые лучше не употреблять при простуде
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

По ее мнению, определённые продукты могут увеличить нагрузку на организм и затруднить процесс выздоровления при инфекционных заболеваниях.

При простуде человек, как правило, принимает различные биологически активные добавки, кому-то назначают лекарственные средства. Все это должен усваивать желудочно-кишечный тракт. Накормить ЖКТ сладкими продуктами – это дополнительно создать проблему для его переваривающей и усваивающей способности. При употреблении тортов и конфет в кишечнике будет брожение, отметила она.

Также во время болезни следует избегать жирной и жареной пищи. Как пояснила терапевт, ограничены возможности организма по перевариванию и усвоению таких продуктов у человека, борющегося с инфекцией, и они могут поддерживать воспалительные процессы.

Острые продукты также следует исключить из рациона, так как они могут раздражать воспаленную слизистую полость рта.

"На время болезни из рациона убираются все молочные продукты. Даже если человек их хорошо переносит. Эта категория продуктов может также поддержать любые воспалительные процессы в организме", — заключила Королёва.

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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