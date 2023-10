Your browser does not support the audio element.

Во время простуды не рекомендуется употребление жирных, жареных, острых, сладких и молочных продуктов, сообщила врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва "Москве 24".

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.