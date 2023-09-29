Нарколог Куреков развенчал миф о популярном слабоалкогольном напитке

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считается, что пиво менее опасное по сравнению с водкой, и поэтому оно обычно рассматривается как более безопасный алкогольный напиток. Однако медики не делят алкоголь на категории, так как на самом деле не существует крепких и слабых напитков. Все они способны вызывать зависимость и наносить серьезный вред здоровью. Эту точку зрения выразил нарколог Игорь Куреков из психиатрической клиники "Госпитальная" в интервью для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Подчеркивая этот непопулярный факт для поклонников пива, эксперт разоблачил главный миф: меньшая крепость не означает большую безопасность.

Чтобы подчеркнуть вред, который несут все алкогольные напитки, можно привести пример случая, о котором сообщили в "Вести Подмосковья". По их данным, в Каширскую центральную районную больницу был доставлен 24-летний молодой человек с тяжелым отравлением алкоголем. У него развился серьёзный панкреатит, который потребовал срочной операции.

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