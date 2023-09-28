Врач Неустроева рассказала, как избежать болезней сердца

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год более тысячи человек обращаются в отделение неотложной кардиологии с группой анестезиологии-реанимации, входящее в состав регионального сосудистого центра РБ№2-ЦЭМП. Заведующая отделением Любовь Неустроева рассказала о симптомах инфаркта и предостерегла от заболеваний сердца. К характерным признакам заболевания медик отнесла боль за грудиной, учащённое сердцебиение, общую слабость, затруднённое дыхание, а также головную боль и головокружение, одышку, нехватку воздуха, усталость и появление холодного пота.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Неустроева также поделилась универсальными рекомендациями для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы:

1. Следить за питанием. Важно исключить быстрые углеводы, соль, мучное, сладкое и жареное из рациона.

2. Регулярно заниматься физической активностью. Подойдут бег, ходьба.

3. Обеспечить себе достаточный сон. Нужно спать 6-8 часов.

4. Ограничить потребление алкоголя и перестать курить.

5. Научиться справляться со стрессом. Это можно сделать с помощью медитации, дыхательной гимнастики, йоги и других методов релаксации.

Соблюдение этих простых советов поможет снизить риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние организма.

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