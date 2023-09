Каждый год более тысячи человек обращаются в отделение неотложной кардиологии с группой анестезиологии-реанимации, входящее в состав регионального сосудистого центра РБ№2-ЦЭМП. Заведующая отделением Любовь Неустроева рассказала о симптомах инфаркта и предостерегла от заболеваний сердца. К характерным признакам заболевания медик отнесла боль за грудиной, учащённое сердцебиение, общую слабость, затруднённое дыхание, а также головную боль и головокружение, одышку, нехватку воздуха, усталость и появление холодного пота.

