Каждый год более тысячи человек обращаются в отделение неотложной кардиологии с группой анестезиологии-реанимации, входящее в состав регионального сосудистого центра РБ№2-ЦЭМП. Заведующая отделением Любовь Неустроева рассказала о симптомах инфаркта и предостерегла от заболеваний сердца. К характерным признакам заболевания медик отнесла боль за грудиной, учащённое сердцебиение, общую слабость, затруднённое дыхание, а также головную боль и головокружение, одышку, нехватку воздуха, усталость и появление холодного пота.
Неустроева также поделилась универсальными рекомендациями для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы:
1. Следить за питанием. Важно исключить быстрые углеводы, соль, мучное, сладкое и жареное из рациона.
2. Регулярно заниматься физической активностью. Подойдут бег, ходьба.
3. Обеспечить себе достаточный сон. Нужно спать 6-8 часов.
4. Ограничить потребление алкоголя и перестать курить.
5. Научиться справляться со стрессом. Это можно сделать с помощью медитации, дыхательной гимнастики, йоги и других методов релаксации.
Соблюдение этих простых советов поможет снизить риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние организма.
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