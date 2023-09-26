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Нутрициолог Государева: Игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта

Здоровье

Длительное и устойчивое равнодушие пациента к наличию анемии может увеличить вероятность возникновения инсульта и инфаркта, предупреждает российский клинический нутрициолог Анна Государева. Она также подробно перечислила некоторые другие потенциально опасные последствия этого заболевания и его основные признаки, особенно учитывая, что анемия средней степени часто протекает бессимптомно, сообщает Lenta.ru.

Нутрициолог Государева: Игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта
Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам эксперта, анемия может быть вызвана хроническими заболеваниями или дефицитом в организме витаминов B6, B9, B12, железа и меди. Также она может быть связана с генетическими нарушениями синтеза эритроцитов. По словам нутрициолога, каждая из форм анемии сопровождается определенными симптомами.

Независимо от причины анемии, у этого заболевания есть общие признаки, включая: бледность (порой с желтизной) кожи, слизистых оболочек и ногтей, выпадение волос, сухость кожи; постоянное ощущение холода в руках и ногах; деформация ногтей, такие как бледность ногтевого ложа и отсутствие лунок; слабость, сонливость, быстрая утомляемость и обмороки; головные боли, шум в ушах и головокружение; ухудшение концентрации внимания и памяти; одышка и учащенное сердцебиение.

Степень выраженности симптомов анемии зависит от скорости ее развития (при медленном развитии, характерном для железодефицитных состояний, у организма есть достаточно времени для активации компенсаторных механизмов) и ее продолжительности.

Нутрициолог предупреждает, что неизлеченная анемия в конечном итоге может привести к серьезным последствиям. Постоянный дефицит кислорода в крови, характерный для этого заболевания, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, которые, как известно, чрезвычайно опасны и могут иметь серьезные последствия.

"Анемия обязательно вызывает окислительный стресс, при котором свободные радикалы повреждают липиды и ДНК, снижают иммунную защиту организма. Этот стресс, в свою очередь, может быть причиной развития таких заболеваний, как атеросклероз, гипертензия, болезнь Альцгеймера и сахарный диабет. Сниженная иммунная защита также может способствовать возникновению рака и преждевременному старению", — подчеркнула врач.

Анемия особенно опасна во время беременности. У матери, страдающей от анемии, риск рождения анемичного ребенка возрастает, что может привести не только к преждевременным родам и недостаточной массе тела младенца при рождении, но и к возможным нарушениям его психического и моторного развития. Для лечения железодефицитной анемии рекомендуется принимать железные добавки.

Эффективность глицината железа, который не раздражает желудок, была доказана, и витамин C хорошо усваивается в некислой форме аскорбата натрия и жирорастворимой форме аскорбила пальмитата.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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