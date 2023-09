Нутрициолог Государева: Игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта

Длительное и устойчивое равнодушие пациента к наличию анемии может увеличить вероятность возникновения инсульта и инфаркта, предупреждает российский клинический нутрициолог Анна Государева. Она также подробно перечислила некоторые другие потенциально опасные последствия этого заболевания и его основные признаки, особенно учитывая, что анемия средней степени часто протекает бессимптомно, сообщает Lenta.ru.

Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.