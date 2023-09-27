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Невролог назвал появление крови в моче первым признаком выхода камня из почек

1:30
Здоровье

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru рассказал, каким образом можно понять, что их почек начинают выходить камни.

Невролог назвал появление крови в моче первым признаком выхода камня из почек
Фото: openverse

Невролог рассказал, что когда по мочеточнику выходят крупные камни, человек испытывает сильнейшие боли. А понять, что речь идёт о мочекаменной болезни, можно по появлению крови в моче.

"Моча становится цвета мясных помоев. Это такой симптом. Если алая кровь, допустим, это начало мочеиспускательного канала. Если боль в конце мочеиспускания, то это мочевой пузырь. Если вы сходили по-маленькому и увидели мочу цвета мясных помоев, это почки и в первую очередь мочекаменная болезнь", — рассказал Керекеша.

Врач добавил, что когда у человека "начинают шевелиться камни", начинается небольшое кровотечение из-за отрыва вещества почки.

Кровотечение после отрыва камня в почках может продолжаться один-два дня. Когда камень полностью отслаивается, кровотечение заканчивается, добавил врач.

Керекеша подчеркнул, что причиной моче- и желчнокаменной болезни являются хронические запоры, когда человек не желает часто ходить в туалет по-большому. Это происходит из-за проблем с органами пищеварения на фоне потребления низкокачественной пищи, либо когда человек нарушает основные законы приёма пищи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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