Невролог назвал появление крови в моче первым признаком выхода камня из почек

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru рассказал, каким образом можно понять, что их почек начинают выходить камни.

Фото: openverse

Невролог рассказал, что когда по мочеточнику выходят крупные камни, человек испытывает сильнейшие боли. А понять, что речь идёт о мочекаменной болезни, можно по появлению крови в моче.

"Моча становится цвета мясных помоев. Это такой симптом. Если алая кровь, допустим, это начало мочеиспускательного канала. Если боль в конце мочеиспускания, то это мочевой пузырь. Если вы сходили по-маленькому и увидели мочу цвета мясных помоев, это почки и в первую очередь мочекаменная болезнь", — рассказал Керекеша.

Врач добавил, что когда у человека "начинают шевелиться камни", начинается небольшое кровотечение из-за отрыва вещества почки.

Кровотечение после отрыва камня в почках может продолжаться один-два дня. Когда камень полностью отслаивается, кровотечение заканчивается, добавил врач.

Керекеша подчеркнул, что причиной моче- и желчнокаменной болезни являются хронические запоры, когда человек не желает часто ходить в туалет по-большому. Это происходит из-за проблем с органами пищеварения на фоне потребления низкокачественной пищи, либо когда человек нарушает основные законы приёма пищи.

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