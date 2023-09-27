Гастроэнтеролог Лебедева: предотвратить рак кишечника можно, не потратив ни рубля

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Восстановить работу ЖКТ, снизив вероятность развития онкологии и не потратив при этом ни рубля, вполне реально. Как это сделать, объяснила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале.

Фото: https://media.apunterd.com/

Доктор настоятельно рекомендует взять за основу простое правило, суть которого в тщательном пережевывании пищи. Крупные волокна просто не перевариваются в желудке, отметила специалист.

Она объяснила, что соляная кислота успевает "прожарить" лишь верхний слой", но крупные волокна в итоге попадают в толстый кишечник, где обитают анаэробные бактерии, "обожающие" мясо.

Микроорганизмы запускают гниение в кишечнике, что может привести к колоректальному раку. Предотвратить его можно, питаясь не торопясь, добавила эксперт.

Лебедева посоветовала также натощак пить стакан горячей воды за 15-20 минут до еды и практиковать "упражнение с вакуумом".

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