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Гастроэнтеролог Лебедева: предотвратить рак кишечника можно, не потратив ни рубля

1:08
Здоровье

Восстановить работу ЖКТ, снизив вероятность развития онкологии и не потратив при этом ни рубля, вполне реально. Как это сделать, объяснила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале.

Гастроэнтеролог Лебедева: предотвратить рак кишечника можно, не потратив ни рубля
Фото: https://media.apunterd.com/

Доктор настоятельно рекомендует взять за основу простое правило, суть которого в тщательном пережевывании пищи. Крупные волокна просто не перевариваются в желудке, отметила специалист.

Она объяснила, что соляная кислота успевает "прожарить" лишь верхний слой", но крупные волокна в итоге попадают в толстый кишечник, где обитают анаэробные бактерии, "обожающие" мясо.

Микроорганизмы запускают гниение в кишечнике, что может привести к колоректальному раку. Предотвратить его можно, питаясь не торопясь, добавила эксперт.

Лебедева посоветовала также натощак пить стакан горячей воды за 15-20 минут до еды и практиковать "упражнение с вакуумом".

Ранее кардиолог Алексей Утин назвал четыре ошибки, которые резко повышают риск ранней смерти.

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Симптомы РАКА Кишечника. Как понять что у тебя рак кишечника на ранних стадиях
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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