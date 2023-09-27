Кардиолог Утин: четыре ошибки резко повышают риск ранней смерти

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские исследователи, длительно наблюдавшие за более чем 700 тысячами человек в возрасте от 40 до 99 лет, сделали ряд любопытных выводов. Результатами работы разобрал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в своём блоге на "Яндекс. Дзен".

Фото: freepik.com/zinkevych

Специалисты назвали восемь привычек, следование которым после 40 лет связано с увеличением продолжительность жизни. Причём более чем на 20 лет.

Речь идёт об отказе от курения, регулярной физической активности, соблюдении принципов здорового питания, гигиене сна, отказе от злоупотребления алкоголем, отсутствии наркотической зависимости, социальной активности и стресс-менеджменте.

Подчёркивается, что вероятность преждевременной смерти на 20-30 процентов увеличивают четыре ошибки, связанные с неправильным питанием, плохой гигиеной сна, злоупотреблением спиртным и стрессом.

Процент возрастает до 40 при курении, наркотической зависимости и низкой физической активности.

Кардиолог заметил, что начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно.

Ранее учёные из Канады назвали надёжный признак преждевременной смерти.

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