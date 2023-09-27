Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19FortyFive: власти США ни за что не прекратят конфликт с Россией
Археологи обнаружили старейшее деревянное строение в мире
В Санкт-Петербурге планируют создать новый музыкальный центр "Чайковский"
Актёр Вячеслав Гришечкин заявлял о желании уйти к покойной жене Анне
Певица Юлия Проскурякова не даёт комментариев о состоянии Игоря Николаева
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок
Гастроэнтеролог Лебедева: предотвратить рак кишечника можно, не потратив ни рубля
В Зимбабве произошла вспышка холеры
Заработок Максима Галкина* сократился в несколько раз

Кардиолог Утин: четыре ошибки резко повышают риск ранней смерти

1:19
Здоровье

Американские исследователи, длительно наблюдавшие за более чем 700 тысячами человек в возрасте от 40 до 99 лет, сделали ряд любопытных выводов. Результатами работы разобрал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в своём блоге на "Яндекс. Дзен".

Кардиолог Утин: четыре ошибки резко повышают риск ранней смерти
Фото: freepik.com/zinkevych

Специалисты назвали восемь привычек, следование которым после 40 лет связано с увеличением продолжительность жизни. Причём более чем на 20 лет.

Речь идёт об отказе от курения, регулярной физической активности, соблюдении принципов здорового питания, гигиене сна, отказе от злоупотребления алкоголем, отсутствии наркотической зависимости, социальной активности и стресс-менеджменте.

Подчёркивается, что вероятность преждевременной смерти на 20-30 процентов увеличивают четыре ошибки, связанные с неправильным питанием, плохой гигиеной сна, злоупотреблением спиртным и стрессом.

Процент возрастает до 40 при курении, наркотической зависимости и низкой физической активности.

Кардиолог заметил, что начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно.

Ранее учёные из Канады назвали надёжный признак преждевременной смерти.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

5 смертельных ошибок после инфаркта миокарда. Кардиолог.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Сотни лет Литва говорила по-русски Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Алла Пугачёва и Маргарита Терехова вернутся в Канны
Алла Пугачёва и Маргарита Терехова вернутся в Канны
Последние материалы
В Санкт-Петербурге планируют создать новый музыкальный центр "Чайковский"
Актёр Вячеслав Гришечкин заявлял о желании уйти к покойной жене Анне
Певица Юлия Проскурякова не даёт комментариев о состоянии Игоря Николаева
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок
Сомалийские пираты: преступный синдикат или шайка разбойников?
Гастроэнтеролог Лебедева: предотвратить рак кишечника можно, не потратив ни рубля
В Зимбабве произошла вспышка холеры
Кардиолог Утин: четыре ошибки резко повышают риск ранней смерти
Заработок Максима Галкина* сократился в несколько раз
Российская певица Юлия Савичева заявила о причастности Серябкиной к расставанию с Максимом Фадеевым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X