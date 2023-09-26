Канадские учёные: надёжным признаком преждевременной смерти является СТБ

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Канады опровергли распространённое мнение о том, что индекс массы тела (ИМТ) является универсальным всемирным индикатором здоровья человека.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ИМТ здорового человека находится между 18,5 и 24,9. Ранее считалось, что у людей с такими показателями самый низкий риск заболеваний или преждевременной кончины. Увеличение ИМТ даёт рост по экспоненте риска смертности.

Однако последние научные исследования показывают, что ИМТ — не самый надёжный показатель. В зависимости от пола и расы здоровые люди могут прекрасно жить с показателями за пределами, обозначенными ВОЗ.

Исследователи из Канады предложили иные индикаторы опасности для здоровья, связанные с конституцией тела. Прежде всего это соотношение талии и бёдер (СТБ), которое получается измерением их окружности и делением окружности бёдер на окружность талии.

Выяснилось, что СТБ связано с ростом риска смертности практически с линейной точностью — в отличие от экспоненты у ИМТ. Особенно точная взаимосвязь обнаружена у тех категорий больных, чья структура распределения подкожной жировой клетчатки обусловлена генетически.

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