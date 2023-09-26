Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Лиза Арзамасова рассказала, как прошел выход Костомарова на лед в Сочи
Певица Юлианна Караулова рассказала, как проводит отпуск в Турции с сыном
Арестович* рассказал об ошибках Украины, которые нужно признать
Жевательная резинка и растяжка: как сохранить бодрость без кофеина в течении рабочего дня
По факту изгнания детей на улицу во время воздушной тревоги начали проверку в Севастополе
Врач Барышникова рассказала, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами
Депутат Бессараб уточнила, как будут повышаться пенсии в 2025 году: по доходам и инфляции
Суд Петербурга заочно арестовал бежавшую фигурантку дела о призывах к терроризму
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: через два-три месяца украинский конфликт может перейти в Польшу и Германию

Канадские учёные: надёжным признаком преждевременной смерти является СТБ

1:24
Здоровье

Учёные из Канады опровергли распространённое мнение о том, что индекс массы тела (ИМТ) является универсальным всемирным индикатором здоровья человека.

Канадские учёные: надёжным признаком преждевременной смерти является СТБ
Фото: Нейросеть Шедеврум

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ИМТ здорового человека находится между 18,5 и 24,9. Ранее считалось, что у людей с такими показателями самый низкий риск заболеваний или преждевременной кончины. Увеличение ИМТ даёт рост по экспоненте риска смертности.

Однако последние научные исследования показывают, что ИМТ — не самый надёжный показатель. В зависимости от пола и расы здоровые люди могут прекрасно жить с показателями за пределами, обозначенными ВОЗ.

Исследователи из Канады предложили иные индикаторы опасности для здоровья, связанные с конституцией тела. Прежде всего это соотношение талии и бёдер (СТБ), которое получается измерением их окружности и делением окружности бёдер на окружность талии.

Выяснилось, что СТБ связано с ростом риска смертности практически с линейной точностью — в отличие от экспоненты у ИМТ. Особенно точная взаимосвязь обнаружена у тех категорий больных, чья структура распределения подкожной жировой клетчатки обусловлена генетически.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как рассчитать Индекс Массы Тела. Степени ожирения. Как узнать ожирение 1, 2, 3 или 4 степени?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Российский офицер попал под суд из-за болезни
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Сотни лет Литва говорила по-русски Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
Последние материалы
Врач Барышникова рассказала, что высокая подушка помогает избавиться от мешков под глазами
Депутат Бессараб уточнила, как будут повышаться пенсии в 2025 году: по доходам и инфляции
Суд Петербурга заочно арестовал бежавшую фигурантку дела о призывах к терроризму
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: через два-три месяца украинский конфликт может перейти в Польшу и Германию
Марки Geely и Chery стали самыми популярными среди мужчин-водителей в России
Депутат Синельщиков: сын Рамзана Кадырова может получить до пяти лет за избиение арестованного
В Армении заявили, что успешно управляют потоком беженцев, прибывающих из Карабаха
В Москве найден мёртвым издатель братьев Стругацких, писатель Кувалдин
Россия может стать мировым лидером в экспорте метанола
Политолог: "Самое главное в западной пропаганде — не считать русских за людей"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников