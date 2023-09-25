Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о пользе орехов.
Медик объяснила, что в орехах содержатся ненасыщенные жиры, витамины группы В, магний и растительный белок.
Ранее врач назвала продукты для улучшения работы мозга.
Макиша в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что орехи — высококалорийный продукт. Самыми диетическими орехами, по словам диетолога, являются фисташки.
Врач призвала потреблять не более 30-40 граммов орехов в день. Страдающим лишним весом людям, по словам медика, следует ограничить потребление орехов.
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