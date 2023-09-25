Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач назвал заболевания, о которых говорит постоянное желание есть
В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже своего сына
Ищенко: Россия, США и Китай готовятся к прямому столкновению
Wyborcza: польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Мария Шукшина трогательно поздравила маму с 85-летием
Pais: Киеву разрешили применять западное оружие для ударов по Крыму
Science Direct: Учёные назвали профессии, приводящие к слабоумию
Марков перечислил "небольшие военные успехи ВСУ"
В СФ вынесли "жёсткое предупреждение" Нарусовой из-за поездки в страну НАТО

Врач-диетолог назвала самый диетический орех

0:45
Здоровье

Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о пользе орехов.

Врач-диетолог назвала самый диетический орех
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что в орехах содержатся ненасыщенные жиры, витамины группы В, магний и растительный белок.

Ранее врач назвала продукты для улучшения работы мозга.

Макиша в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что орехи — высококалорийный продукт. Самыми диетическими орехами, по словам диетолога, являются фисташки.

Врач призвала потреблять не более 30-40 граммов орехов в день. Страдающим лишним весом людям, по словам медика, следует ограничить потребление орехов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Виды ОРЕХОВ и их ПОЛЬЗА
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Актёр Васильев рассказал о коллегах по "Сватам" в реальной жизни
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Последние материалы
Ищенко: Россия, США и Китай готовятся к прямому столкновению
Wyborcza: польские священники устроили секс-вечеринку в здании прихода
Мария Шукшина трогательно поздравила маму с 85-летием
Pais: Киеву разрешили применять западное оружие для ударов по Крыму
Science Direct: Учёные назвали профессии, приводящие к слабоумию
Марков перечислил "небольшие военные успехи ВСУ"
В СФ вынесли "жёсткое предупреждение" Нарусовой из-за поездки в страну НАТО
WSJ и USAWC: ВС России выиграют конвенциональную войну у армии США
В Греции туристка испугалась сумки, которую посадили рядом с ней вместо человека
Марков назвал покойного экс-министр экономики России Ясина гуру прозападников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников