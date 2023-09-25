Пластический хирург Илья Алмазов назвал онкологические и травматологические операции самыми опасными

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все больше известных личностей прибегают к услугам пластических хирургов, но такие операции не лишены рисков. Недавно Филипп Киркоров и Виктория Боня стали жертвами страшных последствий пластической хирургии, вызвав тревожение среди их поклонников. Пластический хирург Илья Алмазов, в интервью 5-tv.ru, поделился информацией о самых опасных операциях в данной области.

Фото: openverse

Он подчеркнул, что основной опасностью является потеря человеческой жизни в результате хирургического вмешательства. Все остальные риски, связанные с операцией, могут быть управляемыми.

Доктор выделил, что наибольшие риски связаны с операциями, связанными с онкологией и травматологией. В пластической хирургии экстренные ситуации возникают реже. Это связано с тем, что пациенты, обращающиеся к пластическим хирургам, чаще имеют более крепкое здоровье и готовы к операции.

Самой большой угрозой в данной области является отрыв мелкого тромба, который может находиться в глубоких венах, и его появление невозможно предсказать. Однако врачи предпринимают меры для снижения риска летального исхода, включая оптимизацию времени операции в зависимости от состояния пациента.

Известно, что люди старше 40-50 лет более подвержены риску тромбоза, особенно если у них есть вредные привычки и хронические заболевания.

Для предотвращения отрыва тромба врачи рекомендуют сократить время проведения операции и провести предварительное обследование, включая анализы крови, мочи и УЗИ сердца и вен нижних конечностей. Эти мероприятия позволяют оценить наличие тромботических масс в венах и минимизировать риск осложнений.

Итак, перед решением о пластической операции пациент должен проходить тщательное обследование, а хирурги и анестезиологи разрабатывают план действий, учитывая индивидуальные риски каждого случая.

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Почему пластическая операция - это дорого?