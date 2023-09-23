Сомнолог Бузунов: дефицит железа может мешать полноценному сну

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди ночью вместо того, чтобы спокойно спать, вертятся из стороны в сторону, мучаются от боли в ногах и просто подолгу не могут заснуть.

Фото: openverse

По словам сомнолога, клинического психолога и профессора Романа Бузунова, беспокойный сон может быть вызван дефицитом железа.

Врач отметил, что нехватка железа может проявляться беспокойным, поверхностным сном. Тот, кто страдает от дефицита этого элемента, просыпается задолго до того, как прозвенит будильник, а снова заснуть у него больше не получается.

"При этом расстройстве человек может двигать ногами и ощущать в них боль, жжение, мурашки — вечером и ночью. Такие симптомы мешают полноценному сну", — написал сомнолог Бузунов в своём Telegram-канале.

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