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Сомнолог Бузунов: дефицит железа может мешать полноценному сну

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Здоровье

Некоторые люди ночью вместо того, чтобы спокойно спать, вертятся из стороны в сторону, мучаются от боли в ногах и просто подолгу не могут заснуть.

Сомнолог Бузунов: дефицит железа может мешать полноценному сну
Фото: openverse

По словам сомнолога, клинического психолога и профессора Романа Бузунова, беспокойный сон может быть вызван дефицитом железа.

Врач отметил, что нехватка железа может проявляться беспокойным, поверхностным сном. Тот, кто страдает от дефицита этого элемента, просыпается задолго до того, как прозвенит будильник, а снова заснуть у него больше не получается.

"При этом расстройстве человек может двигать ногами и ощущать в них боль, жжение, мурашки — вечером и ночью. Такие симптомы мешают полноценному сну", — написал сомнолог Бузунов в своём Telegram-канале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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