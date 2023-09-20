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Врач Романенко объяснила причины усталости после утреннего пробуждения

1:15
Здоровье

Ощущение усталости после утреннего пробуждения может быть связано с различными проблемами, такими как нарушения щитовидной железы, апноэ (остановки дыхания во время сна), анемия и депрессия, сообщает Москве 24, ссылаясь на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Врач Романенко объяснила причины усталости после утреннего пробуждения
Фото: openverse

Гормональные нарушения, в частности гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы), могут вызвать значительную усталость по утрам, говорит специалист.

Другой распространенной причиной утренней усталости является недостаток витаминов и микроэлементов в организме, добавляет врач.

Анемия, связанная с дефицитом железа, а также недостаток витамина D и группы B могут привести к плохому пробуждению и ощущению слабости утром.

Также нервные расстройства могут быть причиной утренней усталости. Вегетососудистая дистония и депрессия могут вызывать подобные ощущения, подчеркивает терапевт.

Утренняя усталость также может быть связана с апноэ, когда человек храпит и периодически перестает дышать во сне. В результате сон становится неэффективным, и человек просыпается с ощущением усталости и сонливости, заключает эксперт.

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Хроническая УСТАЛОСТЬ: причины и ЛЕЧЕНИЕ. / Вечно нет сил, утомляемость или сонливость – что делать?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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