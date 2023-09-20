Ощущение усталости после утреннего пробуждения может быть связано с различными проблемами, такими как нарушения щитовидной железы, апноэ (остановки дыхания во время сна), анемия и депрессия, сообщает Москве 24, ссылаясь на врача-терапевта Татьяну Романенко.
Гормональные нарушения, в частности гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы), могут вызвать значительную усталость по утрам, говорит специалист.
Другой распространенной причиной утренней усталости является недостаток витаминов и микроэлементов в организме, добавляет врач.
Анемия, связанная с дефицитом железа, а также недостаток витамина D и группы B могут привести к плохому пробуждению и ощущению слабости утром.
Также нервные расстройства могут быть причиной утренней усталости. Вегетососудистая дистония и депрессия могут вызывать подобные ощущения, подчеркивает терапевт.
Утренняя усталость также может быть связана с апноэ, когда человек храпит и периодически перестает дышать во сне. В результате сон становится неэффективным, и человек просыпается с ощущением усталости и сонливости, заключает эксперт.
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