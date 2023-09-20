Врач Романенко объяснила причины усталости после утреннего пробуждения

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ощущение усталости после утреннего пробуждения может быть связано с различными проблемами, такими как нарушения щитовидной железы, апноэ (остановки дыхания во время сна), анемия и депрессия, сообщает Москве 24, ссылаясь на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Фото: openverse

Гормональные нарушения, в частности гипотиреоз (снижение работы щитовидной железы), могут вызвать значительную усталость по утрам, говорит специалист.

Другой распространенной причиной утренней усталости является недостаток витаминов и микроэлементов в организме, добавляет врач.

Анемия, связанная с дефицитом железа, а также недостаток витамина D и группы B могут привести к плохому пробуждению и ощущению слабости утром.

Также нервные расстройства могут быть причиной утренней усталости. Вегетососудистая дистония и депрессия могут вызывать подобные ощущения, подчеркивает терапевт.

Утренняя усталость также может быть связана с апноэ, когда человек храпит и периодически перестает дышать во сне. В результате сон становится неэффективным, и человек просыпается с ощущением усталости и сонливости, заключает эксперт.

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