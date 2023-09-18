Доктор медицинских наук и кардиолог Элизабет Клодас поделилась тем, какие продукты для неё стали незаменимой частью завтрака или ужина, поэтому они всегда есть на столе. Медик отметила, что среди основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний включают высокий уровень холестерина, повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, избыточный вес и плохое (несбалансированное) питание в целом. Это означает, что развитие опасных заболеваний, связанных с сердцем и сосудами, частично зависит от того, что мы едим, подчеркнула врач в интервью Eatthis.com.
Исходя из этого Клодас перечислила продукты, которые она считает важными для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы человека. На первом месте в её списке находятся полезные жиры.
"Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают разжижать кровь, предотвращая образование тромбов", — уточнила Клодас.
Она добавила, что жирная рыба способствует снижению давления и помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, одновременно понижая уровень триглицеридов.
Для обогащения организма важными антиоксидантами врач рекомендует включить в рацион следующие продукты: апельсины, помидоры, и ягоды. Кроме того, горький шоколад и зелёный чай могут быть полезными десертами и напитками, укрепляющими здоровье сердечно-сосудистой системы. Важно употреблять клетчатку, которая содержится в овощах, фруктах и продуктах из цельного зерна.
Клодас также подчеркнула, что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо уметь управлять стрессами и регулярно заниматься физической активностью.
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