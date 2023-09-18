Кардиолог Клодас: жирная рыба разжижает кровь, поэтому всегда есть у медиков на столе

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и кардиолог Элизабет Клодас поделилась тем, какие продукты для неё стали незаменимой частью завтрака или ужина, поэтому они всегда есть на столе. Медик отметила, что среди основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний включают высокий уровень холестерина, повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, избыточный вес и плохое (несбалансированное) питание в целом. Это означает, что развитие опасных заболеваний, связанных с сердцем и сосудами, частично зависит от того, что мы едим, подчеркнула врач в интервью Eatthis.com.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Исходя из этого Клодас перечислила продукты, которые она считает важными для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы человека. На первом месте в её списке находятся полезные жиры.

"Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают разжижать кровь, предотвращая образование тромбов", — уточнила Клодас.

Она добавила, что жирная рыба способствует снижению давления и помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, одновременно понижая уровень триглицеридов.

Для обогащения организма важными антиоксидантами врач рекомендует включить в рацион следующие продукты: апельсины, помидоры, и ягоды. Кроме того, горький шоколад и зелёный чай могут быть полезными десертами и напитками, укрепляющими здоровье сердечно-сосудистой системы. Важно употреблять клетчатку, которая содержится в овощах, фруктах и продуктах из цельного зерна.

Клодас также подчеркнула, что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо уметь управлять стрессами и регулярно заниматься физической активностью.

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