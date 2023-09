Доктор медицинских наук и кардиолог Элизабет Клодас поделилась тем, какие продукты для неё стали незаменимой частью завтрака или ужина, поэтому они всегда есть на столе. Медик отметила, что среди основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний включают высокий уровень холестерина, повышенное давление, высокий уровень сахара в крови, избыточный вес и плохое (несбалансированное) питание в целом. Это означает, что развитие опасных заболеваний, связанных с сердцем и сосудами, частично зависит от того, что мы едим, подчеркнула врач в интервью Eatthis.com.

