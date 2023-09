Your browser does not support the audio element.

Издавна считается, что главное чтобы на столе был хлеб. Все остальное, кажется, уже не так важно. Румяный каравай или обычная буханка могут превратить даже обыденный обед в настоящий праздник. Однако современные диетологи подчеркивают, что не всякий хлеб одинаково полезен для здоровья. Например, продукты из муки с мелким помолом или очень мелким помолом менее ценны с точки зрения питания, чем цельнозерновые варианты.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.