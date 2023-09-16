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Врач пояснила, что будет с организмом, если полностью отказаться от хлеба

2:32
Здоровье

Издавна считается, что главное чтобы на столе был хлеб. Все остальное, кажется, уже не так важно. Румяный каравай или обычная буханка могут превратить даже обыденный обед в настоящий праздник. Однако современные диетологи подчеркивают, что не всякий хлеб одинаково полезен для здоровья. Например, продукты из муки с мелким помолом или очень мелким помолом менее ценны с точки зрения питания, чем цельнозерновые варианты. 

Врач пояснила, что будет с организмом, если полностью отказаться от хлеба
Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты напоминают, что в хлебе содержится множество витаминов группы В, калия, магния, кальция и других полезных элементов. Однако самым важным компонентом является клетчатка, необходимая для нормального функционирования организма. Таким образом, хлеб из муки мелкого помола можно исключать из рациона, так как в нем почти нет полезных веществ.

Существует распространенное мнение о том, что хлеб обладает высокой калорийностью, и его отказ позволит избежать набора лишних килограммов. В этом есть капля истины. Калорийность белого хлеба из мелкой муки действительно высока. Его гликемический индекс составляет 85-90, что сопоставимо с плиткой молочного шоколада. Врачи объясняют, что индекс менее 55 считается низким, а индекс выше 70 — высоким. Поэтому выбор хлеба может существенно влиять на ваше самочувствие и энергию.

Цельнозерновой хлеб содержит множество витаминов, включая B1, который важен для нормальной работы организма. Также в нем есть витамин В2, который помогает нормализовать сон, и витамин РР, способствующий активизации мозговой деятельности.

Полное исключение хлеба из рациона может негативно сказаться на иммунитете. Однако это не относится к цельнозерновому хлебу, который содержит фолиевую кислоту, необходимую для поддержания иммунной системы и обновления клеток.

Ученые также доказали, что умеренное употребление цельнозернового хлеба благотворно влияет на пищеварение благодаря содержанию пищевых волокон. Однако избыток такого хлеба может вызвать вздутие живота и метеоризм, в то время как белый хлеб может вызвать запоры. Поэтому важно помнить о мере в потреблении хлеба, и следовать принципу: "Хлеба к обеду в меру бери…".

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Что Будет с Телом, Если Отказаться от Хлеба Навсегда
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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