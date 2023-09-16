Врач пояснила, что будет с организмом, если полностью отказаться от хлеба

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издавна считается, что главное чтобы на столе был хлеб. Все остальное, кажется, уже не так важно. Румяный каравай или обычная буханка могут превратить даже обыденный обед в настоящий праздник. Однако современные диетологи подчеркивают, что не всякий хлеб одинаково полезен для здоровья. Например, продукты из муки с мелким помолом или очень мелким помолом менее ценны с точки зрения питания, чем цельнозерновые варианты.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты напоминают, что в хлебе содержится множество витаминов группы В, калия, магния, кальция и других полезных элементов. Однако самым важным компонентом является клетчатка, необходимая для нормального функционирования организма. Таким образом, хлеб из муки мелкого помола можно исключать из рациона, так как в нем почти нет полезных веществ.

Существует распространенное мнение о том, что хлеб обладает высокой калорийностью, и его отказ позволит избежать набора лишних килограммов. В этом есть капля истины. Калорийность белого хлеба из мелкой муки действительно высока. Его гликемический индекс составляет 85-90, что сопоставимо с плиткой молочного шоколада. Врачи объясняют, что индекс менее 55 считается низким, а индекс выше 70 — высоким. Поэтому выбор хлеба может существенно влиять на ваше самочувствие и энергию.

Цельнозерновой хлеб содержит множество витаминов, включая B1, который важен для нормальной работы организма. Также в нем есть витамин В2, который помогает нормализовать сон, и витамин РР, способствующий активизации мозговой деятельности.

Полное исключение хлеба из рациона может негативно сказаться на иммунитете. Однако это не относится к цельнозерновому хлебу, который содержит фолиевую кислоту, необходимую для поддержания иммунной системы и обновления клеток.

Ученые также доказали, что умеренное употребление цельнозернового хлеба благотворно влияет на пищеварение благодаря содержанию пищевых волокон. Однако избыток такого хлеба может вызвать вздутие живота и метеоризм, в то время как белый хлеб может вызвать запоры. Поэтому важно помнить о мере в потреблении хлеба, и следовать принципу: "Хлеба к обеду в меру бери…".

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