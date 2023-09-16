Британские учёные: пользу от здорового питания снижают неправильные перекусы

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пользу от здорового питания снижают неправильные перекусы, которые негативно влияют на здоровье, и могут спровоцировать такие заболевания, как инсульт, инфаркт и ожирение. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Британские учёные заявили, что примерно четверть людей, которые практикуют здоровое питание, портят эффект нездоровыми перекусами.

Так продукты высокой степени переработки и сладости считаются некачественными. Наиболее распространены при этом такие калорийные продукты, как торты и пироги, мороженое, пончики, пирожные, сухие завраки и т. д.

Специалисты отметили, что перекусы полезны, если включают в себя высококачественные продукты, такие как орехи и свежие фрукты.

Ранее врач-онколог Марк Гадзиян рассказал о распространённой ошибке, которая вызывает агрессивный рак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

10 идей для полезных перекусов