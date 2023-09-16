Пользу от здорового питания снижают неправильные перекусы, которые негативно влияют на здоровье, и могут спровоцировать такие заболевания, как инсульт, инфаркт и ожирение. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона.
Британские учёные заявили, что примерно четверть людей, которые практикуют здоровое питание, портят эффект нездоровыми перекусами.
Так продукты высокой степени переработки и сладости считаются некачественными. Наиболее распространены при этом такие калорийные продукты, как торты и пироги, мороженое, пончики, пирожные, сухие завраки и т. д.
Специалисты отметили, что перекусы полезны, если включают в себя высококачественные продукты, такие как орехи и свежие фрукты.
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