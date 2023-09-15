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Врач назвала признаки зависимого от алкоголя человека

1:42
Здоровье

Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, которое развивается на протяжении длительного периода, обычно в течение года. Главный врач наркологического диспансера Республики Коми, Светлана Свиридова, утверждает, что в этот момент происходит формирование привыкания организма к употреблению больших доз алкоголя, хотя для каждого человека эта доза индивидуальна.

Врач назвала признаки зависимого от алкоголя человека
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Медицинский специалист также перечисляет несколько признаков, указывающих на алкогольную зависимость. Прежде всего, она советует обратить внимание на человека, который употребляет алкоголь без явных причин. Кроме того, признаком может быть употребление алкоголя в одиночестве. Также злоупотребление алкоголем может проявляться в скрытом поведении, например, в том, что человек скрывает бутылки в доме и уходит на улицу, чтобы выпить.

Другими признаками алкогольной зависимости могут быть проблемы со сном, раздражительность, отказ от участия в семейных делах и изменение круга общения. По словам Свиридовой, явным признаком зависимости от алкоголя является желание садиться за руль в нетрезвом состоянии или идти на работу пьяным.

"Часто такие люди не видят в этих действиях ничего опасного или незаконного. Однако они уже потеряли контроль над ситуацией и не осознают количество выпитого алкоголя", — добавляет специалист, ссылаясь на ИА "Комиинформ".

При наличии всех вышеуказанных признаков у одного человека следует бить тревогу, так как это является признаками развивающегося заболевания, заключает главный врач.

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Когда человек становится алкоголиком? Первые признаки алкоголизма
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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