Согласно заявлениям врача-диетолога и нутрициолога Ирины Писаревой, людям старше 50 лет не рекомендуется включать в свой постоянный рацион манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления.
Манная каша, изготовленная из мелко помолотой пшеницы, лишена клетчатки и, следовательно, не является выбором для данной возрастной группы. По словам Писаревой, она может быть включена в детский рацион, так как быстро усваивается.
Каша из белого риса, с высоким гликемическим индексом и высокой калорийностью, может привести к повышению уровня сахара в крови, что не рекомендуется для пожилых людей, сообщает MEDIKFORUM.RU. Овсянку быстрого приготовления следует рассматривать как продукт, богатый быстрыми углеводами, а не как полноценное блюдо.
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