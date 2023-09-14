Диетолог Писарева назвала вредные и полезные каши в рационе пенсионеров

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно заявлениям врача-диетолога и нутрициолога Ирины Писаревой, людям старше 50 лет не рекомендуется включать в свой постоянный рацион манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления.

Фото: openverse.org

Манная каша, изготовленная из мелко помолотой пшеницы, лишена клетчатки и, следовательно, не является выбором для данной возрастной группы. По словам Писаревой, она может быть включена в детский рацион, так как быстро усваивается.

Каша из белого риса, с высоким гликемическим индексом и высокой калорийностью, может привести к повышению уровня сахара в крови, что не рекомендуется для пожилых людей, сообщает MEDIKFORUM.RU. Овсянку быстрого приготовления следует рассматривать как продукт, богатый быстрыми углеводами, а не как полноценное блюдо.

Диетолог выделяет пять наиболее полезных каш для людей старше 50 лет:

Гречка, содержащая медь, необходимую для усвоения железа.

Дикий рис, богатый калием и с невысоким гликемическим индексом.

Геркулес, который требует приготовления, но обогащен многоклетчаткой и долго удерживает чувство сытости

Перловка, с низкой калорийностью, богатая белком, клетчаткой и витаминами группы В и калием

Киноа, обогащенная витаминами группы В, фолиевой кислотой, медью и калием.

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