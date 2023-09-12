Врач-инфекционист Неронов: синдром хронической усталости может возникать из-за вирусов

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сталкиваются с постоянной усталостью, что приводит к потере работоспособности, отсутствию энергии и сил. Инфекционист Владимир Неронов и психотерапевт Хлоя Милавица объяснили причины такого состояния. Своими мнениями они поделились с "Российской газетой".

Фото: официальный сат минздрава России

Неронов подчеркнул, что синдром хронической усталости является самостоятельным заболеванием. При этом о заболевании происходит снижение работоспособности в половину (50%) и более причём в течение полугода и дольше. Причинами этого синдрома могут быть повышенные нагрузки, игнорирование режима и отдыха, инфекционные заболевания и переутомление.

"В настоящее время множеством исследователей полностью доказана связь синдрома хронической усталости с персистенцией вирусов герпеса 6 и 7 типов. Данные вирусы выявляются у многих людей (до 80%), и могут вполне мирно и безболезненно пребывать в латентном состоянии", — отметил врач.

Помимо вируса герпеса хроническую усталость и снижение работоспособности могут вызывать также хронические вирусные инфекции, такие как гепатит B или C.

"Низкий уровень гемоглобина (анемия) и причины им сопутствующие тоже будут приводить к усталости", — отмечает эксперт.

Милавица добавила, что указанный синдром характеризуется постоянным ощущением усталости. Отличительной чертой этого состояния является невозможность восстановления сил после сна, отдыха или смены активности. Основные признаки включают частые простуды, ощущение изнемождения, раздражительность, апатию, бессонницу и могут сопровождаться мышечными или головными болями.

Если вы замечаете эти симптомы, особенно если они продолжаются длительное время, важно обратить внимание на физическое и психическое здоровье.

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