Advanced Science: анализ крови выявляет хроническую усталость с 91% точности

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Оксфордского университета представили новый метод диагностики синдрома хронической усталости (СХУ), который позволяет с точностью до 91% определить наличие этого заболевания у пациентов. Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит, характеризуется постоянной усталостью и переутомлением, которые не исчезают даже после долгого сна. Раннее выявление СХУ может помочь эффективнее управлять состоянием, которое лишает людей энергии и влияет на их мыслительные способности.

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Исследователи обратили внимание на особый вид клеток в крови, называемых мононуклеарными клетками периферической крови (МКПК), которые, как предыдущие исследования показали, снижают уровень энергии у пациентов с СХУ.

Команда ученых изучила более 2 тысяч клеток в образцах крови 98 пациентов, проводя анализ молекулярных вибраций отдельных элементов. Это позволило им получить спектры, отражающие изменения внутриклеточного обмена веществ.

Полученные результаты тестирования не только позволили с большой точностью определить наличие СХУ у большинства пациентов, но и различить степень тяжести синдрома с точностью до 84%.

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