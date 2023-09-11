Гастроэнтерологи опровергли влияние бытового стресса на появление язвы

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские гастроэнтерологи опровергли мнение о том, что бытовой стресс может стать причиной развития язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Врачи утверждают, что между стрессом и этими заболеваниями нет прямой связи.

Фото: openverse

Доктор Аарон Мартин из Jefferson Health в Филадельфии подчеркнул, что часто люди ошибочно связывают стресс с возможностью развития язвы желудка. Он также указал, что симптомы этой болезни могут различаться, но наиболее типичными признаками являются боли в верхней части живота, обычно в центре и чуть ниже грудины.

Доктор Хармони Эллисон из Tufts Medical Center в Бостоне отметил, что среди основных причин развития язвы желудка можно выделить наличие бактерии Helicobacter pylori и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, напроксен и аспирин. Также на развитие этого заболевания влияет возраст пациента, вредные привычки и прием определенных лекарств.

Язвенная болезнь затрагивает около 5-10% населения мира, и большинство случаев можно успешно лечить амбулаторно при помощи соответствующих препаратов для снижения выработки желудочной кислоты. Однако в случае осложнений может потребоваться госпитализация.

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